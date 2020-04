Malestar por homenajes a policías

En primer lugar, quisiéramos aclarar que este escrito no pretende generar ningún debate, tan sólo poner un punto de vista sobre la mesa que, esperemos, se entienda, al igual que entendemos y respetamos otro tipo de posturas.Como vecinos y vecinas de la plaza que se sitúa en la trasera de la calle Madrid de Erripagaña, y zonas aledañas, queremos mostrar nuestro malestar y desacuerdo con los homenajes diarios que se están realizando a las diferentes policías en esta zona.Entendemos que se está dando una instrumentalización de una iniciativa que tenía como único objetivo agradecer el inmenso trabajo que está realizando el personal sanitario en esta situación excepcional. Estamos convencidos que en este objetivo todos y todas estamos de acuerdo.Sin embargo, en un momento en donde todo este personal no puede ir a ninguna plaza ya que se encuentra trabajando sin descanso, observamos atónitos cómo coches de policías municipales, forales, nacionales y guardia civiles se coordinan para hacer caravanas y entrar en la plaza en una especie de auto homenaje, que, francamente, no entendemos.Pensamos que la visión, opinión y vivencias que tenemos en esta tierra sobre las diferentes policías son muy diferentes, y, por lo tanto, creemos que no existe el consenso suficiente para que se den diariamente homenajes de este tipo.Ante esta situación, solicitamos recuperar el motivo original de los aplausos, que no es otro que, de manera espontánea, agradecer a todo el personal que se está dejando la piel en los hospitales para superar esta crisis, sin que para ello tenga que haber presencia de policía alguna.