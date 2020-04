Aplausos en la residencia El Vergel

El jueves día 16, trabajadoras/es de la residencia nos vimos sorprendidos por un acto que se viene repitiendo en muchos centros: alarde de sirenas, aplausos y exhibición de diferentes cuerpos uniformados. A través de este escrito queremos expresar nuestra desazón y desacuerdo por lo ocurrido.Hemos visto cómo se ha utilizado la imagen de la residencia para realizar un acto de ensalzamiento, como en otros centros y barrios, que no nos representa porque pensamos que no es momento de numeritos propagandísticos, sino de trabajar duro. Estamos librando una batalla con toda la carga emocional que implica cuidar a nuestros mayores, dándolo todo en ampliación de turnos, desinfección concienzuda, jornadas de 12 horas, etcétera.No queremos shows mediáticos sino recursos humanos y materiales para afrontar esta situación. No necesitamos estos reconocimientos, sabemos cuál es nuestro trabajo y día a día nos lo reconocen las familias que en estos momentos están sufriendo por no poder estar acompañando a sus padres, madres, abuelos/as.Acabamos reivindicando:El aplauso anónimo y solidario hacia todas las personas y colectivos que trabajan y luchan: sanitarios, personal de limpieza, basureros, tenderos, cajeras, bomberos, repartidores, transportistas, familias confinadas con distintas problemáticas, personas que viven con angustia e incertidumbre ante un futuro incierto€. En definitiva, toda esa gente que pelea por salir adelante, ayudando en lo que puede con su trabajo y dedicación. Sin heroicidades.¡Basta ya de tanta sirena y de tanto himno! No silenciaréis nuestros aplausos, seguiremos trabajando para salir de ésta y luchando por unos servicios públicos de calidad.Por ultimo, un fuerte abrazo a los familiares de nuestros residentes que nos dan ánimos diariamente, para ellos va nuestro aplauso.