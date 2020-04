Muy fácil es decirlo desde una postura como ellos con sueldo asegurado, se llenan la boca concediendo aplazar los pagos, que incluso pueden ser fraccionados.Vamos a empezar, que no tiene desperdicio, primero aplazamiento de la hipoteca, coño que la tengo que pagar después, que así va a haber mes que no podré pagarla en el futuro; aplazamiento de la renta del alquiler, pero va a llegar el día que tendré que pagar el doble; ¿ y la renta del local de mi negocio?, o sea que llegará el día que tendré que pagar el doble de las dos, eso será en el supuesto que tenga trabajo.Ahora por un momento pongámonos en el lugar del otro, he adquirido unos locales en mi vida y pretendo (como siempre se ha dicho, vivir de las rentas). Pero aplazan el pago y yo de qué como.Por otro lado, no se preocupe, obligo a cerrar las empresas y negocios, pero establezco ayudas para autónomos y ERTE a los que podrán acogerse las empresas; hay tal aluvión de solicitudes que no dan abasto las administraciones correspondientes a tramitar ni ayudas ni ERTE, con lo cual resulta que en casa ni hay ingresos.Ahora vamos a la generalidad de personas y preguntamos, ¿aplazamos la comida? Dejar de comer ya sabemos que no podemos, pero fuera de bromas estúpidas, con qué dinero vamos a comprar, si tengo costumbre de comprar en la tienda del barrio igual me fía, pero ya estamos en lo mismo, lo que tendré que hacer es pagar cuando esto termine, pero de dónde.La problemática es muy, muy seria; en los hogares españoles no hay ni un euro, no tenemos dinero para seguir esto, cómo vamos a pensar en salir y reconstruir el país, ¿pero me garantiza alguien un trabajo, un sueldo, una perspectiva?Y por último, pregunto ¿alguien me va a pagar por adelantado? Es que de verdad, que lo veo negro.