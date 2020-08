Falta de consideración con los abuelos

171 navarros de las listas de espera de la dependencia han fallecido entre enero y junio, de los que la mayoría tenían más de 80 años.Tengo 87 años, no puedo caminar más de 100 metros, y espero llegar a Navidad, que es cuando valorarán si tengo una discapacidad suficiente para, entre otras cosas, disponer de una tarjeta de aparcamiento. ¿Por qué no se puede acceder a esa tarjeta cuando un médico y un asistente social certifican un grado de discapacidad de 7 puntos? Porque si te operas a los 84 de una rodilla y te dan una provisional de un año máximo mientras te recuperas, ya no tienes derecho a otra. Esta desconsiderada normativa defiende que una tarjeta de aparcamiento provisional para discapacitados sólo se puede pedir una vez en la vida. Es evidente que quien la redactó no tenía mi edad o no tuvo consideración con el abuelo que un día será.Recomiendo a todos los de mi quinta que no la pidan nunca aunque les operen y no puedan andar, porque después, cuando la necesiten de nuevo, tendrán que esperar largos meses a que se decida que su discapacidad es permanente.Sugiero que se humanice esta norma, por lo menos para que los mayores de 80 puedan pedirla 2 o 3 veces sin necesidad de quedarse en casa o de fallecer mientras esperan.