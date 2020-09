Un año de salud democrática en Uharte

El Grupo Independiente de Uharte (GIH) desconoce que en democracia hay que saber aceptar las derrotas políticas. La ciudadanía de Uharte dió una sonora bofetada electoral que aún retumba en nuestro monte Oihana al GIH con los 1.372 votos y 5 concejales de EH Bildu Uharte contra los 924 votos y 4 concejales de GIH.En su odio visceral a la izquierda soberanista no dudaron en pactar con la derecha más reaccionaria y corrupta del Estado, aquí Navarra Suma, para conseguir por cualquier medio la anhelada alcaldía, como no les salió la jugada hicieron una increíble demostración de desprecio a Uharte y se la regalaron a la única concejala del PSN con 301 votos.Estos días está rulando una carta donde, como salvadores de nuestro pueblo, se arrogan un afán de protagonismo y unas iniciativas inexistentes que a muchos vecinos/as de Uharte nos han indignado y, repasando actas municipales, he comprobado las falsedades de las que hace gala el GIH.Ante la pandemia con el covid-19 que nos sacude han sido numerosas las iniciativas y medidas que ha llevado a cabo y gestionado el Ayuntamiento con su Equipo de Gobierno al frente, atendiendo y desarrollando las directrices del Gobierno de Navarra, de los y las técnicas de área municipales, de servicios sanitarios y centro de salud, etcétera, gestionando, según nos consta, de la manera más eficiente.Lo del GIH gestionando la respuesta a la pandemia, un bluff. Totalmente falso que la normativa referente a las casas de apuestas fuera una iniciativa del GIH, esta normativa parte de una iniciativa popular de gente especialmente jóvenes del pueblo que se movilizaron ante la apertura de uno estos salones de apuestas. Otro bluff.En el tema de la auditoría a las cuentas municipales es una cuestión que resolverá la Cámara de Comptos pero habría que aplicar aquello de "cree el ladrón que todos son de su condición" y para despilfarro (Itaroa, Spa, Palacio de hielo, Cach....) Otro bluff...La tan cacareada discrepancia sobre la plantilla orgánica municipal, tengo entendido que está dirimiéndose en el TAN. Otro bluff...Los 240.000 euros que se arroga el GIH, una falacia más, puesto que eran partidas contempladas con anterioridad en los presupuestos. Otro bluff...Se refieren a la construcción de una pasarela con la Urbanización Itaroa y, o son ignorantes, o nos quieren engañar, puesto que hasta yo sé que es competencia del Gobierno de Navarra y no del Ayuntamiento. Otro bluff...En fin, se sabe que en la oposición y en la insignificancia política hace mucho frío y una existencia muy amarga pero intentar engañarnos no es el mejor camino. El GIH debería aportar al bienestar y la convivencia de Uharte un poco de lealtad y decencia política.¡Un año de salud democrática en Uharte! Un saludo sin acritud. Un vecino informado.