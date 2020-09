PCR en Baztan: desplazamientos y riesgos innecesarios

La situación generada en Baztan en lo que se refiere a la realización y gestión de las pruebas PCR no es en mi opinión la más acertada. Para la realización de las pruebas PCR, tanto si eres una persona con síntomas, como si eres un contacto directo, las vecinas/os de Baztan debemos desplazarnos hasta el recinto de REFENA (Pamplona), lo que a mi entender supone un riesgo añadido al positivo, por el desplazamiento, además de una ralentización en las pruebas. Me consta que, según protocolo, porque así me han informado y mostrado sanitarios, que en otras Zonas Básicas de Salud rurales el EAP (Equipo de Atención Primaria) es el encargado de realizar las PCR a los contactos directos, no así a los sintomáticos, cosa que no está ocurriendo en Baztan. Soy consciente del esfuerzo que está haciendo el equipo de REFENA, además de los rastreadores, que en muchos casos, dicho sea de paso, son gente voluntaria con una ética y moral que les hace ver que hace falta "echar una mano". Creo que sería factible habilitar consultas, recintos, pabellones o incluso levantar alguna carpa adecuada donde los equipos pudieran hacer las pruebas en Baztan. En mi opinión, sería más eficiente y eficaz si se pudiesen habilitar los medios indicados, tal y como se ha hecho en otras zonas rurales. De esta manera se evitarían riesgos innecesarios y reduciríamos tiempos de espera. Considero que la celeridad y eficiencia es fundamental en beneficio de todas/os.