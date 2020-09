Un punto de luzen el túnel

Parece que aunque la justicia va muy lenta y tampoco hay prisa por renovar el Consejo General del Poder Judicial, al menos por el Partido Popular, algunos jueces de la Audiencia Nacional están llevando casos muy importantes que pueden terminar condenando a altos cargos del anterior Ejecutivo, y a policías tambien, por casos de espionaje y de corrupción. Parece que hay implicados como Cospedal, Fernández Diaz , Mariano Rajoy, algún 2º de Interior de esa época y, posiblemente, el comisario Villarejo sea un hilo conductor de esos espionajes a Bárcenas, entre otros. Pablo Casado dice que él era diputado por Ávila y que no sabe nada, pero sí que ha dicho "quien tenga que caer, caerá" o algo muy similar. Yo, que tengo más de 70 años y nos ha tocado vivir 30 años de franquismo , 40 de bandas terroristas, y entre todo eso más de 40 años de ferroviario en varias estaciones, creo que de ahora en adelante, y antes de palmarla, iré viendo cómo muchos de esos vividores/as, corruptos, ladrones y golpistas podrían entrar en prisión. Me refiero a todos los políticos y políticas que están en las listas más negras de la España democrática que tanto presumen y que tanto airean en cualquier medio y/o tertulia. Desde los casos de los ERE de Andalucía, los GAL, la banda ETA, los GRAPO y toda esa maraña de asuntos muy turbios que tantos disgustos y muertes han provocado, hasta la Gürtel, Bankia, Púnica, Taula, canal de Isabel II , aeropuertos sin aviones, circuitos sin coches, edificios sin nada, etcétera, creo que es ahora (20/25 años después) cuando se vislumbra una pequeña luz al final del túnel, como en el caso de Martín Villa y algunos otros que irán saliendo seguro. Creo que el Consejo de Ministros va a tratar de ilegalizar las entidades o fundaciones de entramados franquistas o de extrema derecha, así como tambien el desalojo del valle de los Caídos de los monjes benedictinos. Si en un periodo de 6/8 años la justicia logra empapelar a todos los sinvergüenzas, me puedo quedar tranquilo y vivir el tiempo que me den los dioses del Olimpo con cierta paz.