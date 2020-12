Agradecimiento a la consejera Ana Ollo

Querida consejera: La verdad que me impresionan sus palabras cuando cuenta que estuvo tres días en la UCI. Mucho ánimo en su recuperación. Yo también he pasado el covid, pero gracias a Dios con muy pocos síntomas. Es verdad que esto recuerda a la época del sida, pero han pasado más de 40 años y aún no hay vacuna. Quería agradecerle que usted ha sido la persona que más ha hecho por el colectivo LGTBI+, por la elaboración y aprobación de la Ley de Igualdad de 19 de Julio 2017. Creo que es la ley más progresista y avanzada de toda la democracia española.Bienvenida de nuevo a la vida y muchas gracias.