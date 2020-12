En el compromisario está la clave del futuro del CA Osasuna

siendo compromisario, me ha tocado vivir posiblemente los peores momentos por los que ha atravesado el club. Pude presenciar la última asamblea con el señor Izco, aquello me pareció una balsa de aceite, donde en la práctica sólo había un interlocutor, el presidente del club, afortunadamente, nada que ver con lo que ha sucedido después.

Tras el nombramiento del señor Archanco, comenzaron a expresarse en las asambleas voces críticas y constructivas que obligaron a la reforma de los estatutos y avisar de lo que se veía venir por falta de transparencia de la directiva, para mí la figura del compromisario, tras las salida del señor Izco, pasó a ser determinante en el devenir y transparencia del club.

Ha sido una alegría ver el interés del socio por ser compromisario frente a etapas anteriores, pero al mismo tiempo me produce tristeza que el sistema actual de elección genere diferencias en los socios. El osasunismo está basado en la unión y respeto entre los socios, con independencia de la ideología individual, si esto se rompe perderemos la esencia que nos une. Desde mi forma de ver las cosas y a la vista de lo que está aconteciendo con estas elecciones, la reforma quedó inconclusa al no haberse cambiado el sistema de elección de compromisarios. En la primera reforma se contemplaba la elección por sorteo pero no fue aprobada, posiblemente porque incluía otras modificaciones que hacían más amplia la misma. Esta modificación, además de ser posible pues ya figura en los estatutos del FC Barcelona, considero que tiene más ventajas y menos controversia. Las ventajas del sorteo son obvias, pues no se presta a crear bloques interesados, incluso ideológicos, que crean conflicto y pueden mermar la libertad individual, además dan más posibilidades a los socios que en gran porcentaje no se prestan a este tipo de alianzas (yo mismo me presté, al no existir el otro sistema mejor).

El otro tema candente es la duración de los mandatos, deciros que ocho años dan para mucho, una sociedad rodeada tanto en los ámbitos privados como públicos, de cargos prácticamente vitalicios, no dando oportunidad de participar a otras personas que en muchos casos pudieran mejorar a los anteriores lo considero egoísta. Todos los socios que lo desean deberían pasar por la experiencia de ser compromisarios y los que hemos estado al menos ocho años en un cargo deberíamos retirarnos motu proprio.

El señor Sabalza tiene la duda de modificar los estatutos para ampliar el plazo de su mandato, lo primero decir que sin desmerecer a otros, precisamente por la grave situación que ha atravesado el club, nunca antes conocida, que ha sido el mejor presidente que ha tenido Osasuna, pues ha reunido las virtudes que creo debe tener un presidente, honradez, transparencia, modestia y hombre de paz, al mismo tiempo que un osasunista auténtico. Lo que ha hecho en este periodo de presidencia será difícil superarlo, Luis, nunca tendrás mejor oportunidad para salir por la puerta grande, pinto canas y sabemos las vueltas que da lo deportivo y/o votaciones y muchas veces suelen oscurecer todo lo que se ha conseguido, pero la decisión es solo tuya.

Ahora dejo de ser compromisario y me gustaría desear a los que entran mucha suerte, responsabilidad y un buen hacer, pues sin duda beneficiará a todo el osasunismo.

¡Aúpa Osasuna!

El autor es socio compromisario número 5.877, exmiembro de la Comisión Económica y exmiembro de la Comisión Reforma de Estatutos

