Pobres españoles, pobres autónomos

Pobres autónomos. El Gobierno parece ciego y sordo a las quejas que lanzan los pobres autónomos desde hace tiempo en defensa de sus actividades y para la defensa de sus trabajadores pocos o muchos según la empresa.

El Gobierno no parece gobierno y no parece que tenga preocupación por aquello que reclaman sin descanso los pobres autónomos. Al Gobierno solo parece preocuparle en este final de año aquello que le preocupaba cuando estrenamos 2020, que era su puesta en escena en televisiones y prensa de permanente campaña electoral que no cesa. Y a más de un año de ejecutadas las votaciones y terminado el muy complejo cambio de cromos para formar gobierno, aquellos que juraron "por su conciencia y honor ante la Biblia, cumplir fielmente las obligaciones de cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado", pues no parece que estén gobernando. No señor, no lo parece. Nos dimos de bruces a primeros de año con una preocupante infección que el Gobierno negaba y que se convirtió en pandemia. Anunciaba su portavoz no hacer falta mascarillas (no las había). Y cuando las hubo, nos dimos de bruces con multas a quien no llevase tapada la boca. Extendidas ya las infecciones quedamos recluidos en los domicilios por un Estado de Alarma, de quincena en quincena y así hasta tres meses largos en los que millares de infectados y muertos corroboraban la maldita pandemia.

Llegaron los dos meses de verano y fue el Gobierno el primero en salir en telediarios y prensa para decirnos que habíamos superado la pandemia y que disfrutásemos de las vacaciones porque había salvado a los 450.000 infectados que no habían muerto. Nada dijo de los fallecidos que murieron solos y amontonados en féretros y hasta prohibió difundir toda imagen y ni una sola fotografía salió en las televisiones y prensa subvencionadas por el Gobierno. Qué vergüenza de periodismo que antaño fuese notario de la noticia y llamado el "cuarto poder" tan vital para una democracia... Como si el Gobierno actual no estuviese trabajando para acaparar todos los poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo... El mundo entero nos mira aterrado...

Y ante toda esta locura y decadencia nos preguntamos a diario, pero ¿dónde está el Gobierno que votamos?... Pues negando la mayor (los muertos) y negando el resto. ¿Dónde está el Gobierno...? Prohibiendo y prohibiendo... ¿Dónde está el Gobierno...? Multando... ¿Dónde está el Gobierno...? Diciendo y desdiciendo... ¿Dónde está el Gobierno...? Desgobernando y queriendo legislar y cerrando centros de educación especial para niños con graves minusvalías y dictando ley que prohíba lengua, aunque sea la propia lengua de la nación que gobierna. ¿Dónde está el Gobierno...? Estudiando una muy sustancial subida de impuestos y cuotas a los autónomos y a las familias en plena crisis y con todas las quiebras...

¿Y dónde la vacuna que nos cure de este siniestro Gobierno que todo lo arruina y que todo lo quiebra? ¡Dios!