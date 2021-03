Situación de enfermer@s especialistas sin título oficial

Desde la asociación EESTO (Enfermer@s Especialistas Sin Título Oficial) seguimos trabajando para dar a conocer nuestra situación y buscar una solución adecuada a las miles de enfermeras que representamos, tanto a nivel de Navarra como estatal.

Nuestra situación es la de aquellas enfermeras con dilatada experiencia profesional y competencias en áreas especializadas de enfermería, de todo el territorio estatal, que no hemos podido acceder al título de especialista por la vía excepcional, descrito por el Real Decreto 450/2005 que regula las Especialidades de Enfermería, por distintos motivos.

Somos profesionales cualificados, algunos en puestos de gestión y dirección, que no tenemos el título de especialista, bien porque todavía no se haya desarrollado nuestra especialidad (como es el caso de las enfermeras de UCI –quirófano–,... la especialidad de médico-quirúrgica); bien porque todavía no se haya convocado esa vía excepcional (como es el caso de la Enfermería Familiar y Comunitaria, que habiéndose cerrado el plazo para acreditar los méritos para presentarse a ese examen excepcional en el año 2009, aún no se haya realizado dicho examen en 2021); o bien porque en el año del Real Decreto (recordemos, el 2005), aún no llevábamos tiempo suficiente trabajando en ese área especializada para acreditar el tiempo necesario que permite acceder al examen excepcional (y que a día de hoy muchos seguimos trabajando en esas mismas áreas especializadas 16 años después).

Nuestro objetivo es la obtención del título de especialista. Y para ello sería necesario que la Administración habilitase nuevas vías de acceso a ese título (una nueva vía excepcional), y poder demostrar así nuestros conocimientos y capacitación, y poder seguir prestando, como hasta ahora, cuidados de calidad a nuestros usuarios, que aumenten la seguridad de nuestros pacientes.

En nuestra ruta de trabajo a nivel de la Comunidad Foral hemos contactado con distintas entidades y organismos que consideramos de interés:

- Con el Colegio de Enfermería de Navarra, nuestro representante oficial. Compartimos con ellos el interés por la especialización de la enfermería para garantizar la seguridad del paciente y la calidad del cuidado. Pero por su parte se abstienen de emitir ningún posicionamiento al respecto. ¿No deberían representar a todos sus colegiados?

- También hemos buscado el apoyo de nuestro sindicato corporativo, el SATSE. Lamentablemente, pese a ser muchos de nosotros sindicados, no hemos podido contar ni con su apoyo ni con su representación. ¿No defienden a toda la enfermería? En cambio, sí hemos conseguido el apoyo de otros sindicatos autonómicos y nacionales como LAB, CSIF, UGT, CCOO,...

- Y puesto que se trata de una ley, un RD, la que condiciona nuestra situación, recurrimos a nuestros políticos, a los que nos representan, a través de una comparecencia en el Parlamento de Navarra. Conseguimos el apoyo unánime de todos los partidos políticos de la comisión de Salud. ¡Todo un logro para nosotros! Pero a día de hoy no hemos recibido ninguna iniciativa política que nos tenga en cuenta. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Podrían buscar una respuesta para con nosotros?

Hemos de confesar, para nuestra satisfacción, que la inmensa mayoría de entidades y profesionales que nos han atendido en nuestra demanda nos han mostrado su apoyo moral y comprensión, ya que entienden que somos fruto de un fallo de la Administración y del sistema sanitario actual, que nos abandona, dejándonos en un vacío legal.



*Estefanía Burgos Crespo, María José López de Guereño, Leonor Navío Corbacho, de la Asociación EESTO Navarra