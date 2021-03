Hablando de pensiones

Las últimas noticias que nos llegan sobre el Sistema Público de Pensiones vienen del Pacto de Toledo, es decir, de las negociaciones existentes a través de una comisión consultiva nombrada por los diputados en el Congreso, con expertos nombrados por los mismos. Habría que matizar algunas cuestiones en relación a lo anterior y, sobre todo, prevenir a pensionistas que nos pueden seducir con promesas, pero la realidad será bien distinta.Puede haber aspectos positivos como el de garantizar la subida del IPC anualmente, pero también hay que decir que se han sentido obligados dado las múltiples movilizaciones que se hicieron ahora hace tres años en contra del famoso 0,25%.La filosofía de fondo, su objetivo fundamental es potenciar con dinero público y valiéndose de convenios de empresa las pensiones privadas. Con ello el Sistema Público de Pensiones será en poco tiempo un sistema de beneficencia.Dan carta verde a atrasar la edad de jubilación. Negocio redondo: disminuye el número de pensionistas, menos dinero a pagar, pero aumenta el número de parados.Ninguna solución a la división de género. No se reconoce el trabajo del hogar y se menosprecia el trabajo de cuidados. Conclusión clara: mujeres mal pagadas y con pensiones de miseria.No se toca lo intocable: la fiscalidad justa. Que los ricos paguen más porque más tienen. Y si esto fuera poco, debemos prepararnos a lo que nos puede venir con los famosos Fondos Europeos (Next Generation EU). Hablan de que si queremos fondos, tenemos que corresponder con contrapartidas, entre ellas, la reforma para peor de las pensiones.Así pues, los hombres y mujeres pensionistas tenemos que estar preparados nuevamente, de ahí que mantenemos nuestras propuestas, estas son:- Derogar las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012.- Rechazo a los exigidos recortes por la Unión Europea que se anuncian para 2021.- Asegurar pensiones públicas mínimas de 1.080€ y un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200€, con el fin de ir equiparándonos al resto de Europa.- Medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones como 100% de la pensión del cónyuge para la pensión de viudedad.- Jubilación anticipada para personas con 40 años cotizados sin penalizar de acuerdo con las PNL (Proposiciones No de Ley) aprobadas en el Congreso y parlamentos autónomos.- Servicios de cuidados y atención a la dependencia, pública, comunitaria y universal.- Rechazo a las propuestas de privatización del SPP (Servicio Público de Pensiones) anunciadas por el ministro Escrivá en forma de planes privados y de empresa EPSV. (Entidades de Previsión Social Voluntaria). Hay que recuperar lo perdido. No es justo que gobiernos que se proclaman de izquierdas y progresistas no amparen nuestras reivindicaciones, al contrario, reduzcan nuestras posibilidades económicas y sociales cada vez que pueden.