Cable radiante para los túneles de la N-121-A

Para la seguridad vial, uno de los conceptos importantes es no perder la señal de radio y de la recepción del móvil, tanto para llamar como para recibir instrucciones en caso de accidente o de parada imprevista en cualquiera de estos túneles, que los tenemos que recorrer en la muy nombrada (desgraciadamente N-121-A). Antes de continuar con la reclamación de estas instalaciones, quisiera recordar a todos los usuarios y habitantes de estos parajes tan maravillosos por donde transcurre nuestra 121-A que el número de túneles que existen entre Behobia y Ezkaba (Iruña/Pamplona) es de doce, estando dos situados en terreno guipuzcoano, y el resto en Navarra, con un total aproximado de 8.200 metros. A medida que avanza la tecnología inalámbrica hace que para estos cables aumente su demanda en las comunicaciones entre estaciones fijas y móviles, sobre todo en lugares donde la cobertura es limitada o nula, como pueden ser los túneles. Para que se hagan una idea, el cable radiante es una antena constante a lo largo de todo el túnel para dar cobertura a radios y a móviles. A los diseñadores de túneles del Gobierno de Navarra les pediría que fueran tan ecuánimes como lo fueron cuando diseñaron los de la Autovía del Pirineo (hacia Jaca), donde no se pierde la señal en los túneles, para un tráfico de 4 caravanas y 4 vehículos. Señores técnicos y políticos, más discriminacion imposible. Nuestra carretera es una carretera de trabajadores (camiones y vehículos) y no tiene que ver para nada cuántos vivimos desde Belate hasta Endarlatsa, es la carretera a Francia más importante de Navarra y podríamos haber alcanzado otro rango económico si en su día hubieran hecho otro túnel hacia Francia en el paraje Montoya (1 kilómetro antes de Gipuzkoa). Navarra, además de solo vender gasoil a los camiones, hubiera tenido la posibilidad de tramitar cargas y permisos. Con solo cinco kilómetros de carretera en Gipuzkoa lo tramitan ellos. Cientos de puestos de trabajo en centros logísticos como Zaisa I, Zaisa II, y Zaisa III... que no los podemos crear por no tener salida directa al país vecino. A mandar señores, pero con un poco de cabeza mejor.