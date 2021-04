N-121-A: Chivite y ‘su cohesión territorial’

Sra. presidenta, bonitas palabras las empleadas en su discurso en el Palacio de Bertiz el pasado 30 de marzo ante los alcaldes de Baztán-Bidasoa, y más redonda aún la nota de prensa presentada ante los medios de comunicación.

Usted destacó "el papel fundamental que juegan las infraestructuras para la cohesión territorial y social de la zona, y, por ello, prioriza y concentra sus mayores esfuerzos económicos en la reforma de la carretera N-121-A, en una vía 2+1 y la de sus túneles en un desdoblamiento" (para el que, por cierto, no tiene cash, es decir dinero).

Sin embargo, para los alcaldes y vecinos de toda la comarca, no solo para sus invitados de Baztán-Bidasoa, sino para los 29 ayuntamientos y vecinos que se encuentran entre Pamplona y Behobia, parece que el papel de sus infraestructuras en la cohesión territorial pasa en un primer término por tener una vía de comunicación (carretera y túneles) menos abarrotada, más tranquila, sosegada, limpia, segura, bien mantenida, en un entorno natural como el que tenemos, queremos y nos merecemos, y que dé pie al desarrollo local de la zona. No queremos un corredor transeuropeo de camiones que no paran ni a mear, muy condicionante para la convivencia de los pueblos asentados en sus márgenes, que poco aporta al desarrollo social y económico local y sí mucho a la degradación ambiental de su entorno.

Por ello, le reclamamos desviar definitivamente a la paralela A-15 el tráfico pesado diario de 3.000 camiones internacionales (y no solo los fines de semana como su nota dice). Medida que, sin duda alguna, también contribuiría para rebajar de forma muy eficaz la peligrosidad en los túneles de Belate, dentro de la reclamación que también hacemos los bomberos de Oronoz de medidas urgentes que aumenten la seguridad de estos, ahora, en un corto plazo, sin esperar al 2025.

Respecto al reclamado desvío de camiones, usted señaló que "los servicios jurídicos del Gobierno foral nos dicen que es algo imposible. Hablamos de una carretera nacional".

¿Acaso usted, o sus servicios jurídicos, creen que las carreteras N 232 (eje vertebral entre Zaragoza y Logroño), o las N II y N 340 (corredor desde Francia al Mediterráneo) o la N 240 (eje del Ebro a Tarragona) son carreteras comarcales? En estas nacionales ya hace años que los gobiernos de La Rioja y Cataluña apostaron por la seguridad prohibiendo a los camiones circular por ellas. ¿No será más una falta de voluntad y esfuerzo por parte del Gobierno de Navarra? El consejero Ciriza, sentado a su lado en dicha reunión, y al que se le cuestionó concretar y razonar tal imposibilidad jurídica, no supo dar respuesta alguna.

El mismo Sr. Ciriza al que se le ocurrió dejar caer ante los alcaldes que en su trayecto hacia Bertiz no había tenido la sensación de encontrarse en una carretera congestionada por el tráfico, que no le parecía que hubiese tantos camiones. ¿Le parecen fluidez las retenciones cada vez más frecuentes, esta vez producidas a los 5 días de su comparecencia en la zona, donde durante dos días seguidos se acumularon hasta 14 kilómetros de cola de mayoritariamente camiones de camino a la frontera?

Usted, Sra. Chivite, enarbola la sostenibilidad de sus proyectos. ¿Cree que el Gobierno de Navarra, incapaz ahora de sostener las buenas condiciones de conservación y seguridad de la calzada de la N-121-A y de sus túneles, lo va a poder hacer después con el costoso mantenimiento que va suponer su 2+1 y sus 2 nuevos túneles? Si hay algo que encarece y dificulta la buena conservación y seguridad de esta infraestructura eso no es otro que el trasiego de tanto vehículo pesado.

No hemos sido los alcaldes y vecinos de la comarca los que hemos sugerido la costosa reconversión de esta carretera en un 2+1 ni el carísimo desdoblamiento de los túneles. Por cierto, esta última, condición no estrictamente necesaria para poder cumplir con el nivel de seguridad marcado por la directriz europea.

Han sido decisiones tomadas por el Gobierno de forma unilateral sin contar con la voluntad comarcal. Para nosotros, la mejora de la seguridad y funcionalidad de esta vía de comunicación debe comenzar con la gratuita medida del desvió de camiones a la A-15. No pedimos otra cosa.

A la vista de que en otras comunidades la adopción de esta medida sí ha sido posible, el próximo viernes 16 de abril, en un corte de carretera, esta vez de tan solo 5 minutos, tendrán la oportunidad de volver a escucharnos.

El autor es vecino, exalcalde y bombero de la N-121-A