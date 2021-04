Atención a domicilio: por supuesto de gestión directa

Quienes firmamos esta carta manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la intención de Navarra Suma de cambiar la gestión directa de un servicio municipal esencial como es el de la atención a domicilio, con el inestimable acuerdo, una vez más, del Partido menos Socialista del Ayuntamiento de Pamplona, que presta sus votos a quienes, siempre que pueden, empeoran las condiciones laborales de los servicios públicos, y especialmente de aquellos que, como la atención a domicilio de personas mayores y dependientes, son prestados muy mayoritariamente por mujeres.

Nuevamente van a ser mujeres que trabajan en el sector esencial de los cuidados a personas vulnerables quienes vean recortados sus salarios, empeoradas sus condiciones laborales y reducido el reconocimiento público a lo esencial de sus trabajos, sin los cuales simplemente esta sociedad dejaría de funcionar.

No es de recibo la pretensión de Navarra Suma de reducir costes en un servicio tan esencial como el de la atención a domicilio a costa de empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras, mientras le suben el sueldo al nuevo responsable del servicio, que lo será también de la empresa pública que quieren crear.

No es de recibo que se basen para el cambio en un informe externo que reclama un liderazgo más eficaz (¿con el mismo responsable que hasta ahora sólo ha encargado un informe externo que utilizan para anular la gestión directa?).

Van a anular la gestión directa en base a un informe externo que les dice que el mero cambio de fórmula de gestión, se entiende que de gestión directa a gestión por una empresa pública no garantiza mejora alguna, si no va acompañada de un liderazgo eficaz y una correcta planificación y gestión del servicio. Y resulta que no hay cambio alguno en las personas que lideran, planifican y gestionan el servicio.

Estamos asistiendo a un dejà vu, una vuelta a 2008, cuando UPN entonces, también con la ayuda inestimable del Partido menos Socialista de Pamplona, prefirió crear una empresa pública ASIMEC antes que sacar oposiciones para cubrir los puestos de trabajo públicos, como les exigía la normativa vigente.

Dicha empresa pública, ASIMEC, resultó ser más rígida, cara e ineficiente que la gestión directa y municipal del servicio y por eso, en poco tiempo, completaron el servicio que prestaba ASIMEC con la privatización de 2/3 del servicio y con trabajadoras disponibles para la empresa privada, 12 horas al día, 7 días a la semana por el mismo precio/hora.

Mucho nos tememos que ésta es la intención, oculta de momento, de Navarra Suma.

Y volveremos a tener dos tipos de contratos, dos tipos de remuneraciones, una enorme discriminación entre mujeres que hacen el mismo trabajo, un trabajo de cuidados, un trabajo esencial de los que hace poco aplaudíamos desde los balcones y sin el cual nuestra sociedad no puede funcionar porque no hay otras personas que atiendan a nuestras personas mayores y dependientes.

La crisis de la covid-19, que ha cuestionado especialmente el modelo de residencias de personas mayores, debería ser una oportunidad para ampliar y mejorar los servicios de atención a domicilio, dando formación a las mujeres que los prestan, eliminando las diferencias en las condiciones laborales entre unas y otras, poniendo recursos para mejorar la gestión de los cuadrantes diarios, añadiendo más modalidades y más profesiones a la atención en domicilio, que es y será cada vez más donde quieran seguir estando nuestras personas mayores y dependientes.

Rechazamos plenamente la intención de crear de nuevo una empresa pública como primer paso para privatizar de nuevo el servicio, empeorando las condiciones laborales de algunas de las profesionales de cuidados, discriminando a las trabajadoras que no recibirán igual retribución ni iguales condiciones laborales por el mismo trabajo.

Apoyamos las reivindicaciones y exigencias de las trabajadoras que han convocado, con toda la razón, una huelga a partir del 29 de abril.

Los autores pertenecen a: Podemos, IU y Batzarre, respectivamente