Este mismo mes he sido operado de artrosis de cadera en la Clínica Ubarmin, y ha sido tan impresionante el trato desde el diagnóstico del mal de mi cadera, la operación y postoperatorio, que quiero dedicar estas líneas para destacar la labor de todo el personal que ha intervenido.Desde la primera consulta en el Centro de Salud de Mutilva con mi médico de cabecera, doctor Javier Mediavilla, la actuación de este profesional en el proceso ha sido vital para el resultado final, por su diligencia y rapidez en derivarme al especialista.Y en el proceso de operación en la Clínica Ubarmin, quiero destacar el trabajo en equipo de todas sus áreas, y en especial el equipo de quirófano número 3 y la cirujana que me intervino, doctora Laura Torrededia. Me ha tocado un gran equipo de profesionales, y sobre todo de seres humanos, habéis sido conmigo un modelo que me gustaría tuviéramos en todos los ámbitos de la sociedad, por vuestra profesionalidad, generosidad, vocación de servicio, fuerza, dedicación y solidaridad.Me habéis dado, todos vosotros, un trato exquisito. He tenido durante estos días de operación y postoperatorio un recuerdo especial para la sanidad pública, deseando y exigiendo que se pongan por la sociedad todos los medios económicos para la mejora de nuestra asistencia que tanto he valorado durante estos días.Gracias por todo.