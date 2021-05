Mascarillas en baloncesto escolar

Quería poner en conocimiento cómo está el tema mascarillas en el baloncesto escolar. Me parece una situación surrealista que tengamos que ir con ella puesta en casi todos los sitios y en los partidos de baloncesto, si un equipo decide no llevarla, la Federación y su protocolo covid se lo permita. O sea, si voy a correr yo solo y me cruzo con gente debo llevarla, ¿pero en un deporte de contacto no? El otro día un equipo que jugó contra mi hija decidió jugar sin ella y ha creado distintos puntos de vista dentro del nuestro. La solución del club es que si no salen suficientes niñas para jugar contra equipos sin mascarillas sacarlas del campeonato privando así a nuestras hijas de practicar el deporte que les gusta. Por último, aunque la norma diga que pueden jugar sin la mascarilla, me parece que no sería para tanto que si el equipo contrario decide jugar con ella tener un poco de consideración dada la situación actual y jugar con ella.