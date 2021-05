Al señor Maya

Parece que el zaldiko será el protagonista del verano pamplonés. Del piaffe al enroque, de las piruetas a la técnica de desviación. Desviación que en este caso el Ayuntamiento quiere hacer, desviar nuestra atención hacia grandes eventos y de esta manera dejar de lado una vez más a todos aquellos grupos culturales locales que tanta ayuda necesitan en este momento.Sin embargo, es evidente que grandes eventos atraen a más publico y por lo tanto ponen a Pamplona en el punto de mira mundial. Qué decir de un campeonato mundial de ajedrez en streaming, en una plataforma desconocida para la gran mayoría de público y supongo que con los comentarios de grandes locutores que nos harán vibrar en cada movimiento. Un consejo, recuerde poner las mejores partidas a la mañana, ya que coincide con el prime time televisivo chino.El Gran Premio de Hípica Murallas de Pamplona, el que será el gran evento del verano y que como usted dice ha venido para quedarse. Del culto al intelecto pasamos al deporte elitista de la equitación. Y no señores no se ofendan conmigo, háganlo con su alcalde que es el que decide traer un campeonato mundial en el que ninguno de nuestros jinetes o amazonas van a poder participar, y encima no les va a dar apoyo a ninguno de los clubes navarros. Un gesto de poderío en el cual se gastarán miles de euros y que una vez más se deja de lado a nuestra gente.Se trata de una simple reflexión, no busco su aprobación, pero sí les dejaré varias preguntas. ¿Es realmente necesario en este momento eventos mundiales? ¿A quién queremos apoyar? ¿Es necesaria una reestructuración de estos eventos?Un saludo. Feliz verano.