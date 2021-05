SOS comedores escolares

Al comienzo de este curso se impuso la jornada continua en los colegios como medida sanitaria. Al no haber clases por las tardes ni actividades extraescolares, el número de usuarios/as de los comedores escolares descendió en torno al 50%.Hubo que dar gracias por permitir que los comedores funcionasen (ya que en un principio no se contemplaba). A pesar de que se respetaron a rajatabla medidas, protocolos y separación de grupos y burbujas, no hubo ningún tipo de ayuda oficial a los comedores ordinarios para poder llevarlo a cabo y las familias soportaron subidas de más del 25% en los recibos. A pesar de todo aguantamos ERTE, despidos, reducciones de jornada y seguimos ofreciendo un servicio sobresaliente e indispensable en todos los comedores. Todo en nombre de la salud.Pero que Educación quiera volver a imponer la jornada continua con los mismos argumentos es un insulto a nuestro gremio, ya que de nuevo volveremos a ser castigadas: más precariedad y más paro para un sector donde el 95% son mujeres.Los comedores escolares son un entorno seguro, por lo que pedimos al Departamento de Educación, una vez más, que se valore nuestro trabajo y que no tome medidas unilaterales imponiendo de nuevo una jornada que nos perjudica gravemente.