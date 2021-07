Cuba libre

La ideología es sólo barniz, no cala más allá de la epidermis. Raramente penetra hasta el alma. El alma no se deja pintarrajear. La ideología fue trampolín hacia el ideal puro, pero demasiado a menudo sirve hoy de excusa para el atropello. Poco importa en ese caso que ésta sea de un color o de otro. Poco importa de qué color tildemos la asfixia, si nos ha de faltar el aire. Poco importa el terreno en el que se anclen las rejas, la ideología de la bota que nos aplasta. Es de ley cuestionar toda dictadura que luzca cualquier vestidura. Un bloqueo comercial no puede ser excusa para negar libertades. Los norteamericanos no son los causantes de todos los males. La izquierda española debería dejar de lavar la cara a esta dictadura. Sólo se mancilla y perpetúa de esa forma lo inadmisible.

El progreso social jamás puede ser a costa de libertades. Es imprescindible hacer un coherente ejercicio de imaginación para hacernos cargo de lo que implica vivir sin ellas. Seamos consecuentes, responsables. Lo que no queremos para nosotros y nosotras, no lo defendamos para los demás. No vale defender la actual Cuba tutelada desde la terraza de un café de verano, sin sufrir esa tutela asfixiante.

Defender el actual régimen cubano implica asumir que tú no eres un ser libre para salir de casa y desplazarte a donde quieres, que tú no tienes derecho a elegir a los dirigentes políticos, que no tienes acceso libre a Internet, que has de prescindir de navegar por la red y comunicarte con quien quieras. Ni siquiera podrás disfrutar tu cerveza con compañía poco adepta a la ortodoxia. Defender la dictadura de Cuba implica reconocer que un régimen político puede negarnos la libertad que la vida nos ha otorgado. Nadie, absolutamente nadie bajo ninguna excusa nos puede privar de ella durante tanto tiempo, ni a nosotros, ni a nuestros hermanos.

Siempre con las libertades y los derechos humanos, ya los conculquen los que se denominan de derechas o de izquierdas. Siempre con quienes reclaman aire fresco bajo las dictaduras de un signo o de otro. Siempre con Cuba y su derecho inalienable, incontestable a vivir en democracia y libertad. Patria y aire y vida y derechos. Patria y futuro y comunión y libertad.