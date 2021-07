Sakana es solidaria

Viernes 23 de julio. Mi marido y yo volvemos desde Pamplona a Altsasu en La Burundesa de las 13.00 hora. A la altura de Irurtzun empiezo a encontrarme mal, y a partir de ese momento es cuando nos damos cuenta de la buena gente, empática y altruista que puebla la Sakana.A la chica de Lakuntza que contacta con el 112, gracias.A la señora de Uharte que me da su abanico, gracias.Al chófer de La Burundesa, Eduardo, súper-chofer, rápido, resolutivo, un gran profesional, también de Uharte, gracias y también perdón por el mal viaje que te hice pasar.Al centro de salud de Etxarri-Aranatz, en especial a las sanitarias que me atendieron; Amaia, la médica y Esther, la enfermera, gracias.Gracias a todos por vuestra ayuda. Sakana, nuestro valle, no puede ser mas solidario.Mila esker, bihotz-bihotzez!