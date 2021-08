¿Non grato? Islam

Pasé con mis amigos por la mediterránea ciudad de Béziers, donde pasear por la noche en pasados años era peligroso, miradas turbantes, insidiosas, suciedad, robos, pequeños crímenes. Ahora estaba limpia, tranquila, en apariencia. Al comer junto a la catedral-fortaleza que fue quemada con familias enteras de cátaros –infame crueldad–, admiro la antigua reconstrucción gótica... La conversación de una mesa vecina nos envuelve, están contentos, porque no somos moros... El Frente Nacional gobierna ese lugar. La patria de la gran Revolución se inclina hacia la derecha en modo extremo. Recuerdo aquella Marsella..., sus hermosas calles de inmundicias llenas, destrozada, como un zoco pobre del Magreb...Nuevas disputas se levantan en torno a Ceuta, una capital donde la presencia musulmana es definitiva, creciente, como en muchas localidades hispánicas, incluso en los pueblos más pequeños. El líder del partido de nuestra derecha más extrema, Vox, ha sido declarado persona "non grata" en esa ciudad, el partido más votado ahí en las elecciones generales.Reino Unido: han llegado a tener alcaldes musulmanes en Londres, Oxford, Birgmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oldam, Rokdal, Lawton... De la población británica, 66 millones, cuatro son musulmanes, con más de tres mil mezquitas. Casi el 80% de las mujeres musulmanas no trabaja y viven subvencionadas por el estado con vivienda gratuita; de los hombres, más de la mitad. Cada familia tiene varios niños... cuatro, cinco... Nuestras "progresistas", en cambio, abortan la descendencia. Se estima que en poco tiempo habrá más musulmanes que anglicanos. Los seguidores de la iglesia cismática encabezada por Enrique VIII, que costara en tiempos tanta sangre...O la derecha moderada y la izquierda más sensata comienzan a mirar sin prejuicios pseudo-progresistas lo que pasa, o cada vez más veremos la irritación manifestada en sus extremos, infectando nuestra convivencia. Durante mucho tiempo nos han privado de libertades esenciales por motivos sanitarios, la "dictadura por nuestro bien, por nuestra salud", pero no se habla de reducir la inmigración de radicales o inmigrantes que odian las libertades que gozamos, que nos amenazan porque no creemos en sus religiones. No hay filtros pues entonces nuestras leyes tendrían que cambiarse, laicas, mas el peligro crece... Atentados en iglesias y barriadas cerradas, como guetos... 4.000 aspirantes a "lobos solitarios" se preparan en España, radicales musulmanes que quieren exterminarnos; en Francia 7.500, en el Reino Unido 23.000, bajo vigilancia...Relaciones con diversos países árabes y Siria, apoyos doctrinales y económicos, vigilancias policiales que nos cuestan fortunas son asuntos que no suelen mostrarse en los periódicos... Vivimos en extremo peligro con el virus del yihadismo, pero nada hacen nuestros políticos. Y, por otra parte, hay que evitar penalizar a las buenas gentes; también hay musulmanes bondadosos, trabajadores, que intentan integrarse, que con demás se mezclan y fomentan bondadosa presencia... Desdeñarlos o maltratarlos llevaría a radicalizarlos. Paz o guerra civil ahora las engendramos.