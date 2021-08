Soy una persona muy mayor, conozco el fútbol desde los tiempos de Julián Vergara, soy osasunista y hoy al leer el periódico he visto "El caso Chimy Ávila" y yo me pregunto (no me gusta enredar las cosas, política y fútbol), ¿no será que la persona que le dio la camiseta, aprovechándose de la frase y de la buena voluntad del Chimy, se la dio para sacar la foto y perjudicarnos futbolísticamente a la afición con este jugador en concreto? Pido a la afición de Osasuna que lo traten con la educación y deportividad que se merece este muchacho argentino. Ha pedido perdón y sinceramente hay que creerlo. Los hombres de verdad son así. ¡Aúpa Osasuna! Y Chimy, adelante y juega, que es lo que tú sabes.