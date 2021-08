La familia de Asier: damos las gracias

Hace ya años que mi hijo Asier comenzó a corretear en el club de su pueblo, Ardoi, y aunque su abuela le llamaba desde muy pequeño arin-arin no nos dimos cuenta hasta entonces de que el atletismo era su pasión. Qué sábados, eh, Pepo, Eduardo y Roberto, en Burlada de la mano de sus primeros entrenadores Edu y Piti...Más tarde ya en el Pamplona con Igor e Ignacio se formó su grupo de entrenamiento: Iker, Íñigo, Ander, Laila, Uxue, Nerea y sobre todo Jon, que no ha dejado de ayudarle nunca.Gracias, gracias a todos desde compañeros, directivos, jueces y personal de Larrabide, pero un millón de gracias a su entrenador Francois, que le confiamos un adolescente y nos ha devuelto un atleta olímpico.