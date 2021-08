Una escritora de EEUU de América famosa por su extraordinaria biografía, activista por los derechos civiles, estupenda cantante y cineasta, escribió: "he aprendido que las personas se olvidan de lo que dices, también se olvidan de lo que haces, pero nunca se olvidan de cómo las haces sentirse". En este día tan triste de tu marcha definitiva, yo me siento gozosa de manifestar que siempre, siempre, siempre me has hecho sentirme estupendamente en tu presencia y nunca te olvidaré.