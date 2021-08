El Ayuntamiento no quiere democracia en la Txantrea con la OTA

En el Ayuntamiento de Pamplona, Navarra Suma y el Partido Socialista dicen que hay un Defensor del Pueblo (defiende al pueblo) que se creó pues somos muy democráticos, pero la realidad es otra, pues Navarra Suma no acata su resolución (a él no le sirve para nada, pues no son demócratas), el Partido Socialista es compañero de viaje, de él dependerá en gran medida el hacer una consulta o no, nos dirá si es más o igual democrático, acata o no la resolución del Defensor del Pueblo.Todos sabemos que la política es el arte de servirse y reírse de los demás, haciéndoles creer que a ellos se les sirve.El alcalde Maya no respeta la resolución del Defensor del Pueblo, si no lo acataría, no es democrático y no se atreve a hacer una consulta a los vecinos del barrio de la Txantrea, no le gusta la participación en este barrio, dice ser mejor para ellos, los vecinos quieren que haya una consulta para saber qué se quiere, que haga una consulta. El alcalde suele bajar para inaugurar algo o cuando hay riadas en la Magdalena para la foto y decir "tranquilos, esto va a cambiar, está en mi mano" y sigue en su mano igual. La realidad es que la implantación de la OTA es un capricho recaudatorio, para sangrar a los vecinos de la Txantrea. Dice hacerlo por criterios técnicos, no serán los mismos criterios técnicos que por la construcción del paseo del Arga, hay quienes sufren más las riadas en el barrio de La Magdalena. La realidad es que para esto hay que gastar, no recaudar, son los mismos criterios técnicos los que cambiaron la circulación en la calle Amaya, y hubo que cambiar otra vez; los que pusieron en la plaza del Baluarte los adoquines rugosos y hubo que cambiar; los que dijeron cómo poner los adoquines en el puente de Santa Engracia... La realidad es que quiere sangrar a los vecinos del barrio de la Txantrea. No es suficiente con lo que ha caído con la pandemia, hay quienes han cobrado igual, en sus sillones. Hay que empeorar a los que sufren, a los que tienen problemas, hay quien los ve desde su trono, como verán la hípica en tiempo de los feudales, aquí no les importa gastar, es su capricho y siempre pagan los mismos, aquí prevalece el capricho recaudatorio, la imposición, no es la necesidad.Ahora veremos si el Partido Socialista es democrático y acepta la resolución del Defensor de Pueblo o le acompaña en el viaje no democrático a Navarra Suma, hay quienes hablan de participación y proximidad al ciudadano si coincide con los suyos, si no, imposición. Estamos retrocediendo en democracia y aumentando en autoritarismo, hipocresía e imposición.Cuando uno hace lo correcto nunca se equivoca, aquí hay quien no quiere hacer lo correcto.