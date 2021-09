Reflexión y petición para el Departamento de Educación

La APYMA y Claustro de Profesorado de CPEIP Zumadia HLHIP, ante la propuesta de transporte para este curso, queremos trasladar nuestra opinión y demanda al Departamento de Educación y al Servicio de Complementarios:

1- Éste es el tercer curso que hacemos uso del transporte escolar (segundo con sede en la nueva escuela). Los dos cursos pasados y, una vez más al inicio de éste, el transporte es un problema para las familias y, por lo tanto, para la escuela: recorridos ilógicos, demasiado largos, suponen que los niños/as tengan que salir muy pronto o regresar muy tarde a casa, etc. No puede ser que esto ocurra todos los cursos. Es preciso sentar unas bases, de forma que se ofrezca y garantice un transporte digno, más allá de la casuística concreta de cada curso.

2- Al ser nuestra escuela de zona, un porcentaje muy alto del alumnado es transportado (excepto el alumnado de Abárzuza). Por lo tanto, los servicios de transporte y comedor son importantísimos: tienen que ofrecer un servicio de calidad. Para las familias es determinante a la hora de elegir la escuela.

3- Según el actual Mapa escolar, las localidades adscritas a nuestro centro (de Valle de Yerri, Guesálaz, Lezáun...) son la mayoría muy pequeñas (pocos niños/as en cada pueblo), están muy diseminadas, el tipo de carreteras son las habituales de zonas rurales (velocidad más lenta), la orografía en muchos casos complica su trazado (curvas, desniveles, etc.). Todo ello hace que los viajes sean muy largos y complicados y con niños/as muy pequeños. La legislación no puede ser la misma para toda Navarra en cuanto a duración de los viajes, habría que considerar la especificidad de las zonas rurales (no todos los viajes de 40 minutos son iguales).

4- Para poder ofrecer rutas bien diseñadas, que tengan en cuenta esa especificidad, es preciso invertir más. La "optimización de recursos" no puede ser el argumento que se emplee para negar mejoras en el servicio de transporte. En las zonas rurales es preciso invertir más (inversión equitativa) para garantizar una igualdad en la calidad de los viajes de todos los niños/as de Navarra.

5- El problema de la despoblación de las zonas rurales es muy grave (la nuestra ha sido considerada por el propio Gobierno como zona de actuación prioritaria, por la baja densidad y el envejecimiento de la población). Se han diseñado programas y líneas de intervención para revertir este problema, pero han olvidado algo tan sencillo como invertir en servicios para la zona, por ejemplo: transporte escolar. Una familia descontenta con el transporte de la escuela de zona, acaba escolarizando a sus hijos/as en un pueblo o ciudad mayor y, finalmente, es la familia entera la que abandona el pueblo y se traslada a la ciudad. Cuidemos los servicios de los pueblos, son la mejor garantía para que las familias no se vayan y otras nuevas vengan.

Por todo lo anterior, pedimos al Departamento de Educación (y al Servicio de Complementarios en la parte que le competa) que inviertan más –de forma más justa y equitativa– en el servicio de transporte de las escuelas de las zonas rurales. Esto posibilitaría respetar la necesaria especificidad de estas zonas a la hora de diseñar los recorridos. Además, que las escuelas sean consultadas a la hora de realizar los recorridos y las propuestas que éstas realicen sean tenidas en cuenta. Creemos que es la única forma de garantizar que las propuestas de transporte anuales sean aceptables y dignas para las familias y no sea un conflicto recurrente.

*En nombre de la APYMA del CPEIP Zumadia de Abárzuza y del Claustro de Profesorado de CPEIP Zumadia de Abárzuza, respectivamente