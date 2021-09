Un camino de la mano

De nuevo, con el cambio del color de los árboles, llega una vez más el inicio del curso. Tiempo para emprender nuevos proyectos o para continuar, con las pilas cargadas, los ya comenzados.En la Ribera, cada vez son más las personas que deciden aprender euskera, así como también son cada vez más quienes deciden hacerlo en AEK. Queremos desde aquí aplaudir el esfuerzo y la decisión de todas ellas, que, pese a encontrarse con infinidad de obstáculos en el camino, no cejan en su empeño. Nuestro alumnado es, sin duda, nuestro mayor activo, nuestro mayor tesoro, lo que da sentido a nuestra actividad, en definitiva. A todas ellas, a todos ellos, mila esker!Quien acude a AEK tiene, además, una compañía insustituible en su viaje: las profesoras y profesores. Un colectivo comprometido con el aumento del número de personas euskaldunes, que ayuda y acompaña al alumnado a lo largo de todo el proceso, y que vive como propio cada pequeño avance, a la vez que se esfuerza en que nadie quede atrás.Sabemos que estamos en una situación excepcional, que dura ya demasiado. Pero quien venga a nuestra casa puede estar tranquilo: en contacto estrecho con todas las Administraciones, en AEK nos esforzamos en crear y mantener un entorno seguro. Además, con la ayuda de las nuevas tecnologías, estamos preparadas para, en caso necesario, seguir las clases de manera no presencial y no perder lo avanzado en clase.Durante este mes de septiembre nos vais a ver por todas partes: con nuestros carteles, nuestros spots, con el bizidekar... No tengáis vergüenza, allí donde nos veáis, preguntadnos cualquier duda, porque para eso estamos, para eso vivimos.En definitiva, en AEK ofrecemos compromiso, pasión, eficacia y seguridad, además de un amplio abanico de modalidades de aprendizaje: presencial, autoaprendizaje, combinación de ambas, enseñanza enteramente online... Además, llegamos allí donde haya interés en aprender euskera, y son cada vez más los pueblos de la Ribera en los que AEK tiene presencia, y el número aumentará, estamos seguras. Porque el interés por la lingua Navarrorum cada vez es mayor, también en la Ribera, y porque allá donde se nos necesite, acudiremos. No lo dudes y da tú también el primer paso. Nosotras te acompañaremos durante todo el camino.

*En nombre de Erriberako AEK