Al señor ministro

Sr. Ministro de la Seguridad Social, ya está bien de tomarnos el pelo. Llevamos más de quince años demandando solucionar nuestra jubilación forzosa con unos índices reductores injustos. Parecía que ahora, debido a diversas acciones, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos representados en el Pacto de Toledo y el Sindicato UJP/UGT , basados en la Recomendación 12 de dicho pacto, y aceptado por el propio ministro de un estudio a realizar en el plazo de tres meses de las "jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización", se había conseguido desbloquear la negociación. Pero nada más lejos del buen fin de la misma, ya que en un alarde de ingenio, y alargando a seis meses el estudio, no ha querido sentarse con los agentes sociales y se ha sacado de la manga su propia resolución. En la prensa del día 21 de septiembre se publicó la noticia que iba a presentar al Gobierno "su solución": dar un plus sin efecto retroactivo a los jubilados forzosos con más de 44,5 años cotizados de entre 4,50 hasta 82 euros al mes para compensar los "injustos índices reductores", a 180.000 jubilados, cuando según nuestros datos serían 500.000 los afectados.Quiero dejar bien claro que hemos hecho estudios económicos con datos consensuados por catedráticos de Economía de prestigio nacional, que nos los han dados por buenos, y que no coinciden en muchos casos con los que presenta el Ministerio, que no sabemos de dónde los ha sacado, y unos de los importantes es que a los 72 años y medio, que la gran mayoría ya pasan de esa edad, como se lo hemos presentado con cifras en el Ministerio. Las cantidades que hayamos podido recibir antes de los 65 años edad de jubilación legal los prejubilados forzosos penalizados se han compensado con lo que nos han quitado con los coeficientes reductores. Sr. Ministro, ya vale de tomarnos el pelo y de mentir, como va siendo lo habitual en este Gobierno, dice que supone un gasto anual de 2.700 millones de euros; si no hubieran sacado los 60.000 millones que tenía de fondo la Seguridad Social para otros menesteres (que no han sido devueltos por cierto), hoy no tendría ningún problema para compensarlos. Que tengan en cuenta que la mayoría de este colectivo ronda los 80 años, así que cada vez el gasto que dice el Sr. Ministro irá a menos.Podría extenderme más sobre este tema pero no merece la pena.