Mala gestión de los autobuses escolares

Actualmente todos somos conscientes de que el sistema educativo no funciona pero a día de hoy no venimos a hablar de que hay que cambiar el sistema educativo ni nada, hoy venimos a hablar sobre el gran fallo a la hora de la gestión de los autobuses escolares. Como ya se ha hablado anteriormente, este año se está dejando a alumnos del Centro Integrado de Tafalla. Después de haber hablado con la directiva del centro estos dicen que la gestión de los autobuses escolares proviene del Gobierno de Navarra. El problema que hay este año con los autobuses es que a algunos de nosotros nos están dejando en nuestros pueblos mediante criterios que ni ellos mismos saben cuáles son. En un principio dejaban fuera a aquellos estudiantes que ya eran mayores de edad, con la premisa de que "se pueden buscar la vida" pero lo cierto es que no todas las familias pueden "buscarse la vida" porque si con ello se refieren a que los mayores de edad ya pueden sacarse el carnet de conducir lo cierto es que no todas son capaces de costarse ese gasto económico y en el caso de que puedan no todas pueden tener más de un vehículo. Muchos de los habitantes de los pueblos trabajan en otras ciudades y puede que el único vehículo ya esté ocupado por alguno de los progenitores.Supuestamente han dejado fuera a los estudiantes de Grado Superior pero esto no es del todo cierto ya que si el autobús llega lleno a los demás pueblos, los estudiantes de ese pueblo no pueden entrar al bus quedándose sin poder ir a clase, cosa que me parece denigrante e inaceptable.Nosotros, a la hora de hacer una matrícula en el centro, se nos prometió un servicio de autobuses, servicio que actualmente nos han denegado a los estudiantes de Grado Superior. Ahora yo me pregunto, ¿deberíamos nosotros, los estudiantes, callarnos ante esta injusticia? Nosotros hemos optado por no callarnos y manifestarnos en esta carta en nombre de todos los estudiantes que se están quedando sin un servicio prometido ni darnos una solución viable.Por finalizar, quisiera decir que nos empujan y motivan a que sigamos estudiando, a que no nos quedemos con lo básico pero acto seguido nos quitan las posibilidades de poder estudiar quitándonos un transporte y obligándonos a quedarnos en casa sin hacer nada, así que en este momento, hablando a Educación, espero que tengáis en cuenta nuestra crítica y que nos deis la oportunidad de sacarnos nuestros estudios porque, al contrario que vosotros, nosotros todavía tenemos toda la vida por delante y sois vosotros los que nos estáis impidiendo vivir esa vida de manera plena.

*En nombre de los indignados estudiantes