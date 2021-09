Gigantes en la Catedral

Hace unos días, con motivo del Congreso Internacional sobre el turismo religioso, pudimos contemplar una escena inédita de gran belleza y plasticidad que fue la de nuestros emblemáticos gigantes europeos bailando, graciosamente acompasados, en el imponente claustro de la Seo Pamplonesa recientemente remozado con gran exquisitez y maestría. Es que, ciertamente, nuestra ciudad de Pamplona, la secular Iruña, es una joya en la que se vive feliz y un destino maravilloso para el turismo cultural.Sepa el señor alcalde que no sólo voy a criticar las cuestiones y decisiones que no consideré adecuadas, sino que también voy a felicitar e impulsar humildemente, en lo que en mi mano esté, todas aquellas iniciativas que vayan en pro de nuestra querida ciudad.Me gustaron y parecieron muy correctas las propuestas que el otro día se expusieron en la Mesa de los Sanfermines. Por este camino tenemos que transitar toda la ciudadanía unida. Tenemos que recuperar nuestro patrimonio cultural, artístico, religioso, folklórico y gastronómico. Todas las personas que visitan Pamplona-Iruña quedan encantadas porque somos una gente muy maja y nuestra ciudad es muy recoleta y bonita y ofrece infinitas posibilidades turísticas como centro del viejo Reino. Somos la primera del Camino, y como tal debemos de estar a la altura. Tenemos unas fiestas sin parangón. Vamos a diferenciarnos por ser un destino turístico de categoría humana y artística. De sana, alegre y castiza diversión.Felicidades a mí querido Cabildo Catedralicio y a todas las personas que han hecho posible este Congreso de turismo religioso internacional. Animo a mi vecindad a visitar la Catedral de Santa María la Real de Pamplona. Se van a conmover. Ahora comenzarán los rosarios de octubre, que son de una expresión devocional entrañable con sus faroles neogóticos y sus candorosas melodías.Muchas personas me animan a que siga escribiendo estas cartas. Lo que me mueve a publicarlas es mi amor por mi querida Pamplona-Iruña natal que llevo en el alma. Estoy enamorado de mi ciudad. La quiero con devoción.Vamos a recuperar lo nuestro con cariño acogedor y entusiasmo renovado. Viva Pamplona. Gora Iruña. Navarra aurrera!.