El 8 de septiembre dio comienzo el curso escolar. Un curso marcado por todos los cambios que se produjeron en 2020 a raíz del covid. Niños y niñas, familias, profesorado... todas y todos nos hemos ido adaptando a cada cambio como hemos podido, pero a esto ya no.Ahora, con el curso comenzado, nos suman unas extraescolares gratuitas y voluntarias para cubrir servicios de conciliación. Unas extraescolares que se convierten prácticamente en obligatorias para el alumnado transportado, porque ¡oh, sorpresa! el autobús regresará al finalizar dichas actividades, a no ser que el 100% de los usuarios del autobús voten lo contrario. ¡El 100%! ¿acaso para votar cualquier cosa es necesario el 100%? Pues para esto sí. A estos niños y niñas tenemos que sumarles 2 horas extra o más de uso de mascarillas, 2 horas que se les resta de su tiempo libre, de disfrutar en familia, tiempo de estudio o de descanso. En las escuelas de Orkoien el 91% del alumnado transportado quiere que se mantenga el autobús a las 15.15 horas, pero no llegamos al 100%. ¿Por qué no dar servicio a todas las familias y dejar dos horarios de regreso? Si esto va de cubrir necesidades que se haga, pero de verdad. No tomando medidas totalmente discriminatorias para el alumnado transportado. Todo esto provocará atascos y colapso de coches a la salida de la escuela (más aún), ya que seremos muchas las familias que acudamos con nuestros vehículos particulares a buscar a nuestros hijos a las 15.15. Estas medidas tenían que haberse planteado en junio, no ahora. Las familias ya hemos planificado el curso escolar en base al horario que se nos estableció el curso pasado.Hemos cambiado horarios laborales, inscrito a extraescolares ajenas al colegio a nuestras hijas e hijos contando con que su salida de la escuela sería a las 15.15 y ¿ahora qué? Es intolerable que se necesite el 100% de los votos para acordar un horario de regreso. Queremos que se den soluciones apropiadas a las circunstancias de cada centro, que se ofrezcan dos turnos de autobuses y que se piense en el bienestar real de la infancia.



* En representación de diversas familias de Auzalar