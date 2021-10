Extraescolares y transporte escolar

En alusión a toda la problemática que se ha creado en la mayoría de los colegios de la red pública y concertada a raíz de las modificaciones en los horarios por la implantación obligatoria de la realización de extraescolares por el Departamento de Educación, sin consensuar con las direcciones de los colegios ni con las asociaciones de padres/madres, haciendo todo a última hora y mal, poniendo parches sobre parches.En una situación ya muy complicada debido a la pandemia del covid-19 de un año y medio anterior, con muchas incertidumbres, con recortes en los servicios educativos, de comedor..., con recortes en el profesorado y los medios para los mismos, donde el alumnado de infantil y primaria nos ha dado un ejemplo a toda la sociedad sobre respetos y convivencias al pasar tantísimas horas en transporte, aulas, comedores y patios con la mascarilla.Después de todo esto y ahora que parece se ve la luz al final del túnel, ahora tocaba planificar con antelación para poder volver a una normalidad entre comillas, porque tiempo ya han tenido el consejero Gimeno y todo el equipo del Departamento de Educación. Pues no. Ahora el consejero Gimeno lanza la bomba a todos los colegios pocos días después de haber empezado el curso escolar y que cada uno se las arregle como pueda.No atendiendo a la problemática de los colegios públicos, con cada vez menos recursos en detrimento cada vez más de la enseñanza concertada subvencionada por el Gobierno de Navarra con fondos públicos por la puerta de atrás.Por toda esta mala gestión, no entiendo cómo los socios del Gobierno de Navarra siguen apoyando esta política en educación y no piden la reprobación del consejero Gimeno y todo su equipo.Por una enseñanza pública y de calidad, dimisión Gimeno.