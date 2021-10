Pandemia del covid-19

Sobre la pandemia, abundan los datos y diariamente se nos informa del número de positivos, los ingresados y los fallecimientos. Sería sumamente interesante una confrontación de los muertos que hubo en determinadas fechas anteriores a la pandemia y los habidos en idénticas fechas ya dentro de lleno en la pandemia. Por ejemplo, los muertos que hubo en los años 2018 y 2019, en unos meses concretos y las edades de los mismos y los que murieron ya en plena pandemia en idénticos meses y edades.Se ha escrito que una de las secuelas más sufrida por la población, como consecuencia de esta pandemia, es el miedo. Hay miedo generalizado y unos datos no contrastados y bien investigados pueden inducir a fomentar la inquietud y la preocupación.Ateniéndonos al fatalismo de la vida, de que un día tenemos que morir, si ha llegado nuestra hora, no es mayormente reseñable de qué morimos, lo jodido es que morimos, de ahí que si no es sustancialmente mayor el número de muertos en tiempo de la pandemia estamos atormentándonos con la idea del virus, cuando éste es únicamente el empujoncito último.Es de pura lógica que quienes tienen dolencias graves son quienes asimismo tienen mayor riesgo de sufrir ese empujoncito final.El dato verdaderamente interesante sería el constatar irrefutablemente cuántos más muertos ha habido durante la pandemia que fuera de ella, y puesto que la vida del ser humano tiene una limitación, sería igualmente aclaratorio las edades de los finados, quizás unos cuantos ya habían agotado su tiempo.