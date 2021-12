Centro de día en Barañáin

Como si de una broma del día de los inocentes se tratara, leo en un periódico de Noticias de Navarra un artículo sobre la atención domiciliaria a los mayores en nuestro pueblo, 36 personas, y parece ser que se sienten orgullosos. Estamos en Barañáin 2.496 personas de más de 60 años (según sus cuentas, sin contar los de 65 a 80 años que no los han contado en sus cuentas), se sienten orgullosos de atender a 36, parece que les sienta mal que una agrupación de pensionistas y jubilados del pueblo recojan firmas para exigir un centro de día para personas mayores público, digno y de calidad, y encima nos tachan de estar relacionados con la izquierda abertzale. Ya sabemos que entre los mandatarios de nuestro ayuntamiento si escuchan o ven algo en euskera ya piensan en terrorismo, pero cada uno puede pensar lo que quiera, el pensamiento es libre (creo ), pero yo puedo, de la misma manera, pensar que desde el Ayuntamiento quieren hacer el centro de día de gestión particular para que otras personas afines a ellos se lleven dinero a sus bolsillos y de rebote puede que les caiga algo.Lo que sí pienso es que se están riendo de todas las personas mayores de Barañáin y que les importamos muy poco, solo les importamos a todos los grupos políticos en periodo electoral.Nos ponemos a recoger firmas y nos deniegan el permiso, nos lo conceden cuando a ellos no les estorbamos y donde seamos lo menos visibles, nos hacen quitar la pancarta de los porches del ayuntamiento porque les molesta y el ayuntamiento es de ellos, cuando nos concentramos en la plaza del Ayuntamiento unos días nos mandan a la máquina barredora, otros nos prohíben la megafonía, y la última gracia es convocar al consejo del mayor después de muchos meses el día 23 de diciembre a la 7.30 de la mañana en primera convocatoria (cuando el Ayuntamiento abre a las 8), a las 8.30 horas en la segunda, y total para no decir nada y tratar a los colectivos como si no estuviéramos.Yo creo que el exigir un centro público y de calidad para los mayores no es nada extraordinario, en cualquier pueblo pequeño de Navarra tienen su centro de día, su residencia de ancianos, servicio de comedor, etcétera, y en Barañáin, con la población que somos, no tenemos ningún servicio, y así como estamos mucha gente mayor también hay mucha gente joven que podría trabajar en el centro de día, residencia de mayores y otros servicios. De esta manera se podía hacer todo ello de gestión pública y a la vez de atender dichos centros generamos empleo al pueblo. Y queremos que esto sea de calidad, no para que entren empresas privadas a hacer sus negocios.