Vacuna de refuerzo

Mucho se habla de los negacionistas de las vacunas, pero a cambio poco de los que estamos ansiosos por ponerla.Me llamo Javier Rodríguez, tengo actualmente 56 años, tuve la mala suerte de que con 39 años me dio un ictus que me dejó gravisimas secuelas con un 90% de minusvalía. En el año 2016 estuve una semana en la UCI con un tromboembolismo masivo múltiple y para mi desgracia el año pasado me pillé el covid, siendo el diagnóstico neumonía bilateral masiva. Como estoy anticoagulado de por vida, me toca ir a la enfermera cada 15 o 20 días para vigilar el INR de la sangre. Le solía preguntar sobre la dosis de refuerzo y me contestaba que me citarían por SMS. Solo tengo puesta una dosis puesto que ya pasé la infección el pasado año.El día 23 de diciembre solicité cita a traves de la tarjeta sanitaria, ya que nadie se había puesto en contacto conmigo, y me citaron para el 7 de enero. Mi mosqueo viene porque personas más jovenes que yo, sin ningún tipo de antecedente, ya tiene puesta la tercera dosis. No sé si es normal.