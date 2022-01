Nueva improvisación en la gestión del personal en el HUN

En estos últimos tiempos se suceden cartas de opinión y artículos en los que el personal de enfermería pone en conocimiento las situaciones laborales derivadas de la "gestión de la pandemia". No es necesario repetir la situación de cansancio y hartazgo y ninguneo que estamos sintiendo. Nos vamos a centrar en la situación que se nos ha planteado a las trabajadoras, femenino, porque es su mayoría somos mujeres, que tenemos reconocida una reducción de jornada por cuidado de hijos, cumpliendo los requisitos necesarios que nos exige la administración. Esta nueva situación generada tambien la sufre el resto de personal que está con jornada parcial.Durante más de un año hemos sufrido el agravio comparativo con el personal de jornada completa, ya que no teníamos la opción de percibir la retribución en concepto de productividad como el resto de trabajadores del SNS-O. Retribución de productividad, que en resumen son horas extras fuera de turno por necesidades de personal en el servicio.La explicación que se nos da es que cabe la posibilidad de que, al tener días disponibles, podríamos sacarnos un sobresueldo. Parece ser que no se percatan de que te reduces lo que necesitas para cuidado de hijos y sufres una disminución de sueldo correspondiente y que evidentemente si un día no puedes trabajar por carga familiar, lógico que no puedes ir a trabajar para cobrar horas extras. Creo que es importante añadir que, igual que el resto de trabajadores queremos arrimar el hombro, eso sí, en las mismas condiciones.El día 3 de enero, a través de un formulario legal de instancia del SNS-O se nos informa que ante la falta de personal derivad a de bajas, contratos rescindidos por la preparación de oposiciones... se suspenderán permisos, incluidos los permisos de reducción de jornada por conciliación familiar. Desconocemos si los gestores han valorado la opción de contar con personal propio de la unidad que trabaja a tiempo parcial. Esta opción de hecho es una realidad en algún servicios de Salud, pero claro, en igualdad de condiciones que el resto de personal como ocurría antes de marzo de 2020. ¿Tenemos que elegir entre conciliación familiar y trabajo? ¿Eso nos hace personal de segunda? Si se pierden derechos adquiridos perdemos todos.

Virginia Samanes, Nekane Ochoa, Arantza Maestrojuán, Blanca Arreche, Raquel Luquin, Idoia Arrastia, Silvia Arilla, Susana Dominguez, Enfermeras de UCI-B en el HUN