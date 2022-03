"... Con vosotros hasta la victoria final..."

Y España mintió otra vez, ¿cuántas a lo largo de la historia? Difícilmente se encontrará en el mundo pueblo, país o estado que haya tenido dirigentes tan falsos, hipócritas, mezquinos y vendepatrias como España. Y a lo largo de toda su historia. Ahora le ha tocado a la República Árabe Saharaui Democrática. La han abandonado traidoramente, vilmente, lamiendo el culo a Marruecos; convirtiendo a España en colaboradora necesaria de la invasión marroquí de hace 47 años, al apoyar una autonomía en lugar de la independencia que exige el pueblo saharaui. No toleran la invasión rusa de Ucrania, pero sí la marroquí del Sáhara; Putin es un sátrapa, pero Mohamed VI un bendito; a Ucrania se envían armas, al Sáhara se las clavan por la espalda. La falsedad y el deshonor guían sus acciones. 47 años de toreo de Marruecos a la ONU, de pitorreo al Plan de Paz de 1988 y al referéndum de Autodeterminación. Y los dirigentes españoles buscando setas. Y ahora, la puntilla: mientras cacarean que defienden a capa y espada la libertad y la independencia de los pueblos soberanos y la legalidad internacional –cuando se refieren a Ucrania–, dan el espaldarazo a la invasión y ocupación ilegal del Sáhara por Marruecos. O sea: que sus grandilocuentes ideales de libertad y democracia para todo el mundo son más falsos que el lignum crucis. Por cierto: con el abrazo traidor al rey de Marruecos, estos estrategas del parchís han dado por buena la represión de Marruecos sobre los saharauis, con la muerte de decenas de miles de saharauis, la existencia de más de 170.000 refugiados, el cerco con un muro (cuando era el de Berlín, ponían el grito en el cielo) protegido por miles de minas anti-persona –desde el que los soldados marroquíes disparan a toda persona que se ponga a tiro–, el insulto y la mofa de los gobiernos marroquíes al derecho internacional... ¿No se han enterado de que el pueblo al que le han robado la independencia quiere esa independencia y no apaños mediocres que satisfacen sólo al invasor porque sacará provecho de ellos? Estos vendedores de humo no son sino lameculos de papá USA; queda claro que no lloran por Ucrania: el respeto a las personas, la libertad, la democracia, la soberanía de los pueblos, el derecho internacional que enarbolan soezmente son cartas de una baraja que siempre cortan ellos y reparten a su conveniencia. Pero no es nuevo: hace 510 años que eso mismo lo sufrimos en Navarra, invadida contra todo derecho, ocupada obscenamente por los falsarios dirigentes españoles. "Deseamos proteger los legítimos derechos de la población saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y la historia nos lo exigen." (Juan Carlos de Borbón, Aaiún, 2-11-1975). "No os prometo: me comprometo ante la historia a deciros que el PSOE estará con vosotros hasta la victoria final". (Felipe González, Tinduf, 14-11-1976). ¡Vaya dos! ¡Pobre Ucrania, con estos amigos...!