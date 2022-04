Hombres de 18 a 60

El año 1601, ante la amenaza del rey de Francia, la Diputación de Navarra dispuso que se preparara a los hombres aptos para la guerra, de entre 18 y 60 años. Cuatro siglos más tarde, tras la invasión de Putin, el Gobierno de Ucrania ha ordenado el alistamiento de los varones en esa misma franja de edad. Hay, además, algunas muchachas que combaten de forma voluntaria.Las mujeres son más de la mitad de la población y es lógico pedir que ese mismo porcentaje participe, por ejemplo, en los cargos de poder político o en la dirección de las empresas. También que los hombres compartamos las tareas domésticas. Pero no he oído comentarios sobre esa disposición sexista de Ucrania. Preguntada una amiga feminista, dice que la guerra no debiera existir. Ésta, desde luego, no es una respuesta. Pero, ¿cual es la solución?.