Conducir sin seguro, un acto incívico

El pasado 29 de marzo, DIARIO DE NOTICIAS recogía que "casi 30.000 vehículos se arriesgan a ser multados en Navarra por carecer de seguro". La noticia, de Jesús Morales, detallaba con acierto qué dice la normativa al respecto y las consecuencias más inmediatas: exponerse a sanciones económicas de entre 601 y 3.005 euros, además de correr "con los gastos que se originen como consecuencia del depósito o precinto del vehículo". Como agente de seguros, me gustaría advertir sobre algunos perjuicios más que ocasiona el no disponer del seguro obligatorio, aunque el coche no se encuentre en circulación o esté temporalmente dado de baja en la DGT. Porque si se produjera un accidente fortuito en tu vehículo, como un incendio, serás el responsable de los desperfectos que origine. Conducir sin una póliza de Responsabilidad Civil es un acto incívico por dos razones principales:1. Imagina, por un momento, que tienes un percance leve de circulación. El no disponer de un seguro obliga a movilizar a la policía y a ralentizar los trámites, cuando en la mayoría de los casos puede solucionarse con un parte amistoso. 2. Imagina, por otro momento, que el percance de circulación es grave. Los gastos que origina dicho siniestro –así como importes de lesiones o fallecimientos– también corren de tu cuenta porque, aunque el Consorcio de Compensación de Seguros se haga cargo en un primer momento, después reclamará esos gastos. A los cuales, por cierto, tienes que hacer frente con todos tus bienes. Multas, inmovilización del vehículo, gastos del siniestro... Y tiempo. Tiempo que podría haberse ahorrado a muchas personas, desde otros conductores implicados, hasta policías o profesionales del Consorcio que se centrarían en agilizar otros trámites de mayor trascendencia. En definitiva, es un acto incívico porque las consecuencias de tus actos repercuten en los demás y a ti te produce un mayor perjuicio que el hecho de pagar una póliza anual con un precio muy inferior al de las sanciones.

Miembro de la Junta del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra