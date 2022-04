Leo en prensa que el nuevo Defensor del Pueblo aumentará la plantilla de esta institución, con una jefa de Gabinete, que se sumará a los otros 5 cargos de libre designación, con un salario de abril a diciembre que rondará los 44.700 euros.Frente a esto, FUTUNA (Fundación Tutelar Navarra), que apoya a 64 personas con discapacidad intelectual en la gestión de su vida diaria y el ejercicio de sus derechos, no dispone más que de dos trabajadoras sociales y media administrativa, haciendo labores de acompañamiento, administración, trabajo social... y lo que toca; con módicos sueldos, guardias telefónicas las 24 horas del día, incluidos fines de semana, con un local inadecuado para trabajar por falta de espacio y con barreras arquitectónicas (segundo piso sin ascensor), etcétera.¿De verdad que esto debe ser así? ¿De verdad que la Mesa del Parlamento no percibe que hay necesidades más acuciantes como para añadir este gasto y por este concepto a la Administración? ¿De verdad que no se puede ser un poco más austeros en este tiempo de crisis? Yo alucino, me indigna y me desespero de impotencia.

Miembro del Patronato de FUTUNA