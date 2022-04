11 de abril: Día Mundial del Párkinson

Por fin, y tras dos años sin poder celebrarlo, este año sí vamos a poder hacerlo. Han sido dos años duros y en los que hemos visto muy afectada nuestra cotidianidad y, por supuesto, la tarea que desde Anapar, Asociación Navarra de Párkinson, se viene realizando con las personas afectadas por esta enfermedad, así como con sus familiares y personas cuidadoras.

Por ello, este escrito va a ser, en primer lugar, de agradecimiento. Agradecimiento a todos los sanitarios y sanitarias que han dado mucho más de lo que podía pedírseles, sin haber sido en muchas ocasiones suficientemente reconocidas.

Y por lo que a la asociación se refiere, un agradecimiento especial para todo el personal de Neurología, médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, auxiliares y celadores y celadoras. Muchas gracias por haber estado ahí y por haber seguido tratándonos y transmitiéndonos vuestro cariño a pesar de todas las dificultades. Y, por supuesto, a todos los trabajadores y trabajadoras de Anapar por el magnífico trabajo que, como siempre, han realizado.

Pero es hora de volver a recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad. Y ésta es la razón de que queramos celebrarlo con especiales ganas y fuerza.

Como todos los años, la Federación Española de Párkinson, entidad a la que pertenece Anapar, señala un lema para que todas las asociaciones federadas realicen los actos conmemorativos en relación al mismo. Y el elegido este año ha sido La otra cara del Párkinson.

La mayoría de la gente, cuando oye hablar de párkinson imagina una persona mayor con temblores y no siempre es así. En muchas ocasiones el párkinson presenta síntomas no motores que pueden ser más incapacitantes y que, al no ser conocidos, pueden retrasar los diagnósticos. Por eso es tan importante su conocimiento.

Además, un tercio de las personas con párkinson está en edad laboral, por lo que es muy importante el diagnóstico temprano y analizar su posible influencia en el trabajo, etcétera.

Por éstas y otras razones que el espacio disponible en este artículo nos hace imposible detallar, se han organizado charlas sobre los síntomas menos conocidos del párkinson y sobre aquéllos que pueden avisar del mismo y los avances de la investigación.

Pero, lo más importante, volveremos a reunirnos, a celebrar nuestra comida de hermandad, a socializar, a recuperar muchos lazos que se perdieron.

Ya hemos dicho que ha sido duro, pero hemos salido con mucha más fuerza y ganas para seguir en la brecha. Nuestros problemas siguen ahí: la falta de espacio y la cada vez más insoslayable necesidad de un nuevo local, los problemas económicos, siempre luchando con ellos y consiguiendo salir adelante..., pero las ganas de seguir trabajando no nos van a abandonar.

Y reiterar lo que siempre decimos: si estás afectad@ por el párkinson, si conoces a alguien que lo esté, pásate o anímale a que lo haga, por Anapar. Se va a encontrar con ayuda, con personas que le van a entender y darle todo su apoyo, con prestaciones (fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico, terapia ocupacional, actividades lúdicas...) que la sanidad pública hoy día no presta.

Y lo más importante, que siempre reiteramos a todas las personas afectadas: no te recluyas, la vida sigue; ¡no vivas tu párkinson en soledad!

*Los autores son Mila Ortín Villeras, presidenta y Clara García Iricíbar, Maren García Astiz, María Teresa Arbilla Ezcurra, Pepe Uruñuela Nájera y Iosu Iturria Ciordia, miembros de la Junta Directiva de Asociación Navarra de Párkinson