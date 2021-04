El Granma ya no flota

Iñaki Soto, director de Gara, está preocupado con el EAJ-PNV. El pasado domingo 18 de abril dedicó dos páginas de su periódico a decirnos con gran despliegue que "El PNV rebaja las tensiones de la sucesión enfadándose con el resto". Al parecer la preocupación de este peneuveólogo es la de que desde Sabin Etxea se sigue la estrategia de la tinta del calamar. En esa onda el analista tiene su ranking de jelkides buenos, malos, aborrecibles y sospechosos, aunque su radar está imantado. Soto escribe que el PNV es "provincialista" y también que "el PNV es un partido de orden que ha desparramado bolsas de basura por las plazas de los pueblos".

No habla de aquella infame campaña Puerta a Puerta y concluye que el mantra jelkide solo "tiene como estrategia de defensa del país que el que gobiernen ellos". Al parecer Sortu es una cofradía religiosa cuyo reino no es de este mundo. A Urkullu le acusa de obseso y de Ortuzar dice que "no parece que está en forma. En las entrevistas comete errores y no da el nivel habitual". ¡Caramba! No sabía que Gara tuviera un Ortuzómetro, aunque todo es posible. Ese mismo domingo, Enric Juliana le hacía una entrevista en La Vanguardia al desganado Ortuzar que fue considerada trending topic en Catalunya. Josep Sánchez Libre me llamó diciendo que anhelan en Catalunya un discurso como el del presidente del EBB que sin abdicar de su ideario, ponía toneladas de sensatez en el quehacer político. Entiendo pues que a quienes siguen reivindicando la existencia de ETA, aplauden los recibimientos en clave heroica y justifican a ETA en base al "conflicto" este PNV les lleva los demonios y mucho más si Ortuzar les dice que lo de ellos es "socializar la frustración". Andoni, eso no se hace. Pobres chicos. Ya sabes que el fin justifica los medios y desaprovechar miserablemente esta situación de emergencia para hacer un discurso constructivo sin confundir el rábano con las hojas, no está en sus prioridades revolucionarias. Sí, ya sé que no se pueden pedir huevos de helicóptero.

Haría mejor Soto en analizar lo que es Bildu, con una EA dividida y en los juzgados, gracias al pantano que ha sido para una invisible organización la asociación con Sortu. O esa manga ancha moral ante los Olarra que marcan terreno en un medio que, me perdone Soto, es lo más parecido al órgano del partido comunista cubano, el Granma, nombre del barco que llevó a Fidel Castro y sus barbudos de México a Cuba en 1956, aunque reconozco me publicó una réplica a una sarta de ataques que me dedicaron un grupo de castristas porque les recordaba que llevar 62 años en el poder como los hermanos Castro, pasarse el mando sin elecciones libres, con presos políticos y a los 89 años a eso hay que llamarle dictadura y las dictaduras son tan malas las encabece Batista como Fidel. Al parecer algo difícil de entender cuando el pasado fin de semana Raúl le pasaba los bártulos al nuevo secretario general Díaz Canel con el mero trámite de los aplausos. Algo que al parecer le entusiasma al secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez que organizó un mitin-funeral por el comandante en 2016 en el puerto donostiarra, levantando encendidamente el puño como si la Isla Santa Clara fuera Guantánamo. Pero esa es al parecer la referencia de este mundo que envuelve en una ikurriña su marxismo leninismo de garrafa, a años luz de una socialdemocracia moderna y europea. Nos repetía D. Manuel de Itrujo, que "todas las libertades son solidarias", pero al parecer no para Sortu, que como en una tabla de quesos, eligen cuales son los derechos a defender, alejados beligerantemente del concepto de todos los derechos para todas las personas.

Si me permite Soto, un asunto que podía haber abordado Gara de cara a su debate ideológico, tan parecido al cubano, hubiera sido el análisis objetivo de lo que ha sido esa revolución cubana en 62 años. Lo apuntó en sus páginas J. M. Olarra deificando la figura del Che Gevara. No me extraña que con semejante seguidismo a una figura tan cuestionada los resultados de mayo para Sortu van a ser un auténtico churro. Me quedo con lo que decía Joaquín Villalobos, un tipo lúcido, ex comunista y jefe guerrillero sandinista.

"La guerrilla cubana no necesitó un gran desarrollo militar. Los rebeldes entraron a La Habana con sólo unos cientos de hombres. El Che fue un mal estratega, su plan en Bolivia era absurdo y por eso fue derrotado. Hay evidencia fotográfica y testimonial de que fue capturado vivo, de que se rindió sin "luchar hasta la última gota de sangre" como exigía Castro. Él mismo dijo a sus captores: "No disparen. Soy el Che Guevara valgo más vivo que muerto". Por otro lado, su imagen de hombre bueno se contradecía con su gusto por los fusilamientos en la sierra y en la Revolución. En 1964, durante un discurso en Naciones Unidas, dijo: "Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando". En su mensaje a la Tricontinental en 1967 dijo: "El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar". Esta cara cruel de Guevara dejó de destacarse y muchos, la verdad, ignorábamos esa parte de la historia. Sin embargo, las evidencias de guerrillero inepto, cobarde y de hombre sanguinario no impidieron su santificación como icono revolucionario heroico, representante del bien". Es al parecer lo que le gusta a Olarra.

Fidel Castro fue un desastre como jefe de Estado. Usando un concepto marxista se puede afirmar que fue incapaz de desarrollar las fuerzas productivas en Cuba y, más bien, fue el destructor de éstas. Castro es el padre de una economía parásita, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela a la que esquilma y controla. En verdad la economía cubana funcionaba mejor con la dictadura de Batista que con la de Castro. Conforme a datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), el promedio de producción de caña de azúcar por hectárea en el mundo es de 63 toneladas métricas y el de Cuba es 22. En un artículo del Granma titulado "Añoranza por la reina", publicado el 7 de febrero de 2007, se decía que desde 1991 la producción de piña había descendido 30 veces. Son datos. Como también que Batista fue un dictador.

Sobra información pero abundan los ciegos que no quieren ver. Durante años, intelectuales y funcionarios de organismos internacionales aceptaban los progresos en salud y educación del socialismo cubano, pero pocos ponían atención en que éste no tenía sustento económico propio sino en el subsidio soviético. Esto permitía repartir sin producir. Los cubanos han pagado esa falsa igualdad no sustentable con pérdida de libertades y con hambre cuando se acabó el subsidio. Han soportado seis décadas una dictadura que justifica su fracaso por la existencia del demonio imperialista hablando de un bloqueo cuando es un embargo, fácilmente desmontable si hubiera elecciones libres. Se lo dijo personalmente Obama a Raúl Castro en La Habana. No les interesa. Solo mantener la dictadura que sustenta su poder controlando a los cubanos con el miedo, la necesidad de sobrevivir y el escepticismo de que un cambio es posible.

Un cubano que vive en Euzkadi por disentir comentaba que "si el capitalismo imperialista es malo y el socialismo castrista es tan bueno, yo me pregunto ¿por qué las caravanas de centroamericanos solo quieren ir a Estados Unidos en vez de ir a Nicaragua, Cuba o Venezuela?. Y ¿porque siendo el socialismo real tan magnífico, tuvieron que poner en Berlín un Muro para que la gente no se fuera?". Esa es la clave de la que no hablará nunca Granma ni Gara.

Nuestro Arnaldo Otegi ha hecho público un tw que dice: "Saludamos al Partido Comunista Cubano en su 8 Congreso PCC. Agradecemos a Raúl Castro su inmensa tarea al frente de la dirección. A la nueva dirección le deseamos éxitos en su encomienda y que salgan fortalecidos. Son un referente mundial en favor de la humanidad y el socialismo".

A confesión de parte, relevo de pruebas. No me invento nada. Para mi Raúl Castro es el ejemplo de un dictador que recibió el poder nepóticamente de su hermano y ha conculcado diariamente los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Si eso es un ejemplo mundial en favor de la humanidad y del socialismo, ¡pobre humanidad y pobre socialismo!, aunque entiendo el tw en clave de referencia comunista, con todo lo que esto significa. Me encantaría que lo consagren en su próximo y hermético congreso, además de descalificar al PNV y a Urkullu. No sé por qué me da que estamos ideológicamente en las antípodas. Pero todo tiene arreglo. Hasta el Covid.