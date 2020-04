Sí se precisa

Hay cuestiones de la enfermedad cuyo conocimiento sería básico tener. Uno es su extensión. Si sabes cuántos son y cómo reaccionan -sin síntomas, con, leves, graves, críticos- sabes bastante más de lo que sabes ahora. Hace poco, en una residencia de Elizondo testearon a los mayores y el 51% dieron positivo, un total de 76. Pero, lo que es más llamativo, un 60% de esos positivos no mostraban síntomas. Esto es crucial: saber quiénes de nosotros seríamos o serían positivos sin tener síntomas, pero con capacidad de transmitir. Hasta ahora se ha testado a trabajadores esenciales -y también a altos cargos, que espero que en su día nos expliquen la motivación, si eran casos leves- y a personas con síntomas claros y serios, pero Salud Navarra ya anunció que hay una bolsa de 11.000 personas con síntomas a los que irá testeando, una bolsa que lleva un mes ahí. Y eso son personas con síntomas, recuerden que sin síntomas puede haber miles más. Dice Salud que realiza "las pruebas que precisa" y que puede aumentar su capacidad por encima de las 500 que realiza cada día. Es cierto que las tasas de test de Navarra se sitúan por encima de la media nacional -llevan 11.000 tests, el 1,7% de la población, por encima de Alemania, Francia, UK, de la media española, al nivel de Italia- y que visto desde fuera Salud está haciendo un trabajazo inmenso, pero no es cierto que sea eso lo que se precise. Los expertos se están hartando de señalar que cuanto más testas más sabes, mejor separas positivos de no, aíslas intrafamiliarmente. No nos han dicho -nadie- desde el inicio cuál es el motivo de que se hagan equis tests diarios y no equis por 10 o por 20. Se nos trata como a niños. Dígannos las realidades y sabremos entenderlas. Y si el tema -que ni idea- es que está secuestrada nuestra capacidad de decisión por Madrid, se nos dice también y punto. Es nuestra salud, queremos la verdad de todo.