Vi la semana pasada en el grupo de whatsapp de mi cuadrilla las imágenes de la primera noche de fin de restricciones en una conocida discoteca pamplonesa. Para aquella chavalería –no alcanzaban los 30 casi ninguna ni ninguno– aquella cuenta atrás y la entrada al 1 de octubre fue como nuestro gol de Aloisi: lo celebraban como si hubiesen estado 20 años en la cárcel. Comprendiendo el fulgor juvenil y las ganas de juerga, también hay que decir que aquí quien más quien menos el que ha querido festejar salvo en el confinamiento total lo ha podido hacer bastante dignamente. A horas raras, cierto, no en condiciones perfectas, de acuerdo, pero dignamente. Amén de que para festejar suele hacer falta poco más que una botella y un colega. Pero alegraba verles, la verdad, como si hubiesen cruzado el más árido y largo de los desiertos. Desde ese día tengo cruzados los dedos, puesto que aunque es bastante alto el nivel de vacunación de las personas entre 20 y 40 años, son la franja que por ahora menos se ha vacunado, con especial relevancia en la franja de 30 a 39, un 78% con una dosis, varios puntos por debajo de todas las demás franjas. No sé si está por ahora baja circulación del virus y esos porcentajes de sí vacunados son suficientes barreras en caso de interacción casi normalizada de ciertos grupos. Salud Pública ha comentado que pese a las cifras cree que se han relajado ciertas medidas demasiado pronto. Iremos viendo y si lo que vemos, por supuesto, es que no sube la incidencia y que todos y todas siguen festejando como si no hubiera un mañana pues felices de la vida. Por cierto, ayer nuevamente mi hijo y sus compinches de clase salieron a los dos patios al aire libre con un sol fantástico con la mascarilla puesta. Claro, tienen 8 años, no es plan aún que los padres y madres le pidamos a Educación que les ponga unos cubatas de Beefeater y así se la pueden quitar y pim-pam pim-pam.