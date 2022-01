Ventajistas

Esta semana el jugador de Osasuna Rubén García comentaba en su cuenta de Twitter que llevaba tiempo leyendo cosas "muy desagradables sobre mi faceta profesional y en muchos casos también críticas sobre cosas que rodean mi día a día en lo personal. Debemos reflexionar y buscar entre todos una solución para no dar cobijo en RRSS a las personas que bajo el anonimato buscan generar dolor". No puedo estar más de acuerdo. Estoy a favor de que existan los anónimos en las redes sociales, puesto que no es sencillo para muchos poder poner su nombre, y de hecho yo mismo charlo con algunos de ellos, siempre y cuando sea bajo parámetros de respeto y normalidad. Pero, también como norma, no suelo ir más allá de una contestación y un breve intercambio, ya que no creo que sea justo para quien sí pone su cara llevar la conversación –de la clase que sea, aunque sea sobre un tema banal– mucho más lejos mientras que la otra persona por los motivos que sea no ofrece su identidad. Respeto, como digo, a quien no muestra su identidad. Pero lo que sí es imperdonable es quien bajo ese mismo anonimato –que muchos usan con educación y buen criterio– se reboza en el barro de los insultos, las descalificaciones, las críticas, las insinuaciones o incluso las quejas. Todo eso le sale gratis, completamente, y debería existir –no sé cómo– algún sistema para que esto deje de ser posible. El jugador rojillo comentaba que su opción personal es no interactuar y silenciar y que si todos hiciésemos lo mismo igual –"ojalá", decía– no le ven sentido a seguir con su dinámica. No lo sé, es compleja esa solución y la verdad es que cuando le cogen el gusto a, gratis, poder decir lo que te venga en gana u opinar ante personas de carne y hueso pues imagino que es complejo dejar de hacerlo. Las redes tienen muchas cualidades, pero lo de los anónimos faltones lo convierten a menudo en un sitio a no pisar.