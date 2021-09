25 años de Ze Berri?

65municipios participantes. 150 números. 2.864 páginas. 92.600 ejemplares, la mayor tirada de Navarra, repartidos gratuitamente cada dos meses. Y un objetivo claro desde el primer momento: crear puentes y acercar el euskera y su cultura a toda la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que no conocen esta lengua.

En realidad la aventura de Ze Berri? nació un par de años antes, cuando 14 técnicas y técnicos municipales de euskera pusieron en marcha un sencillo folleto. Enseguida percibieron que aquella idea podría tener un desarrollo mayor y es entonces cuando pasó a tener el formato actual.

Yo he tenido la inmensa suerte de trabajar en este proyecto como periodista desde el primer momento. Al principio con mi amiga y compañera Edurne y después como miembro de Heda Comunicación, empresa pamplonesa que ha ido ganando los sucesivos concursos hasta la actualidad, siempre en colaboración con las y los técnicos municipales, especialmente con Ana Mindegia técnica de Huarte e Iñaki Azkona, hasta hace poco técnico de Pamplona, auténticos progenitores de la criatura. (Esos mismos que me suelen decir que no me queje, que gracias a Ze Berri? estoy aprendiendo un montón...)

La revista ha ido creciendo y evolucionando, pero en estos 25 años las formas de comunicarnos han cambiado mucho. La revista en papel es necesaria y, de hecho, la principal virtud de Ze Berri? es que llega a miles de hogares sin que la llamen. Pero también sería interesante crear una versión digital que pudiese acercar todos estos contenidos a los "buzones virtuales" de otros públicos y en otros formatos. Un reto complejo para el que sería imprescindible la implicación decidida de Euskarabidea. Complicado, pero seguro que muy interesante.