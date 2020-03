EXPECTATIVA vs. Realidad

6.30h ¡ARRIBA! Mi chico se desliza de la cama. Yo me tengo que tirar al suelo para levantarme. 7-9.30h TRABAJO. ¡Ama! ¿Qué haces en el ordenador? ¿Qué Superzing quieres ser, villano o héroe? 9.30-12h FICHAS + BLOG DEL COLE/TRABAJO. ¡Pero ayer ya hicimos ficha! Hoy también, cariño, es como ir al cole un rato. El blog no permite publicar. Grupos de whatsapp del cole en ebullición por el blog. Por el decreto. Por la ampliación de fechas. Por algunos insultos si sacas a tu hijo de la mano al súper. Por el rumor de suspensión del curso escolar. 12-14 h JUGAR + EJERCICIO + DUCHA + LABORES DOMÉSTICAS. Música, bailamos, saltamos, suelo, sofá, sillas. Nota mental: posible renovación mobiliario después. Nos perseguimos corriendo ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Vídeo de yoga infantil con animales. Intento hacer la tabla de 17 minutos de Katy Jordan en el suelo. ¡Ahora eres el caballo, ama! ¡¡Yiiiii-haaa!! No estás haciendo como la chica del vídeo, ¿eh? Se rompe la alcachofa de la ducha. 14-15.30h COMIDA + INFORMATIVOS. Monotema. 15.30-17 h PELÍCULA. Felicidad con La historia interminable, Los Cazafantasmas, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y así hasta que se nos acaben las pelis que nos gustan. 17-19h EUSKERA. Habíamos empezado a ir al euskaltegi dos horas diarias. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Nota mental: Volver a ver Blade Runner. 19h. BEER TIME! No hay terraza pero sí ventanas con vistas a tejados, monte y cielo, la vida. Una es El Bar. 20h. APLAUSO. Sanitarios, empleados del súper, panaderos, transportistas Ayer cantamos Hola Don Pepito - Hola Don José contra unos vecinos. Para habernos denunciado. Gracias a los obstáculos urbanísticos entre ventanas no nos vimos las caras. 21h. CENA. ¿¿¿Berenjenas rebozadas??? ¡Filete! 22h. LUCA A DORMIR + PELI/SERIE/LIBRO. ¿Hay cuento? Claro, cariño. ¿Leído o inventado? ¿Qué prefieres?

