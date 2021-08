¿Rentabilidad o identidad? La Convención Nacional de Ciudadanos cerró la puerta a una fusión con el PP. Postrero intento de defensa de la marca. UPN estudia el futuro de la coalición electoral Navarra Suma, que montó con los naranjas y a la que se sumaron los populares. Por angustiosa necesidad compartida. ¿Rentabilidad? Menor de la esperada. La alcaldía de Pamplona –por miedo escénico del PSN– y un par de voxceros en la tribuna del Congreso. Por cierto, Carlos García Adanero se escandaliza por la declaración de persona non grata a Abascal, pero apoyó la petición para una consejera vasca. ¿Identidad? Su pervivencia puede terminar por diluir la sigla fundacional de los conservadores regionalistas. Algo de difícil digestión entre sus bases. "No es fácil gobernar en coalición cuando eres el partido pequeño" (Madrid, Andalucía), reconoció Inés Arrimadas. Ni tampoco hacer oposición, podría haber añadido de haberse acordado de Navarra. Ciudadanos cercena las raíces de algunos de los principios forales de UPN, como el Convenio Económico o la constitucional asunción de competencias. Cuando fue mayoritario en Catalunya, se acobardó e inhibió de cualquier esfuerzo por intentar gobernar. En la Comunidad de Madrid se dejó chulear. Su anterior líder nacional, que con la actual se acogieron al refugio del Congreso de los Diputados, es ahora un activo agente desestabilizador externo. La proyección nacional de Ciudadanos es de aún mayor merma en su representación en Cortes. En Navarra, es improbable que consiguiera representación en solitario. Su actual líder, Carlos Pérez-Nievas (Tudela, 1966), es miembro del comité ejecutivo nacional. Su perfil lo presenta como "Consejero de Educación de Navarra entre 2007 y 2009". No aclara que lo fue como miembro de CDN (escisión de UPN liderada por Alli) y que UPN, su actual socio, lo destituyó del cargo. Un despedido, ahora asociado. La necesidad no sabe de rencores. A sumar. A colocarse. A cobrar.