"Tanto tienes, tanto vales": la vara de medir del sistema capitalista (En versión sanferminera, "Si no tienes un duro, no te hace caso nadie"). Aplicable también a las negociaciones para la formación de coaliciones electorales, incluso entre siglas minoritarias de izquierda. Tanto tienes, tanto vales. Tanto valgo, tanto exijo. Cuánto egoísmo, cuánta arrogancia, cuánta pobreza intelectual y política. Versión 2023 de lo que no fue posible en 2019: Podemos, Izquierda Unida, Batzarre e independientes irán juntos. Cura de humildad de Podemos-Ahal Dugu y necesidad apremiante de todos. Podemos (7 parlamentarios en 2015) e Izquierda Unida en solitario (2 en 2011 y 2015) han conocido tiempos mejores. Ahora Podemos tiene 2 escaños y el combinado IE (IU-Batzarre-otros), solo uno. Todos carecen de representación en el consistorio de la capital. Por separado sumaron 3 parlamentarios de 50, convenientes pero insuficientes para apoyar el acceso al Gobierno de la entente PSN-Geroa Bai, que dependió en última instancia de la calculada aritmética de abstención de EH-Bildu. Podemos sacó la tajada de una consejería en el escaparate del Ejecutivo. IE tuvo la dignidad de no tomar asiento en el Consejo de Gobierno. Reacción al escarmiento. Pero en lugar de consensuar un programa electoral atractivo y movilizador y de buscar y persuadir a los candidatos más convenientes, han empezado por el reparto de puestos: lista al Parlamento encabezada por Podemos; la del Ayuntamiento de Pamplona, por Batzarre; segundos puestos para ambas instituciones, Izquierda Unida. Los independientes (más correcto, no adscritos), en puestos de salida. A ver cuántos cabecillas encabezan las listillas. Ejecutiva cuatripartita (3 por grupo). Decisiones por consenso. El nombre y el logo se darán a conocer antes de Sanfermines, después de que los respectivos órganos internos eleven a definitivo el acuerdo. Un pacto sobrevenido. Presentado con ruido. Las nueces, en otros cestos. l